ഹജ്ജ് കോൺഫറൻസിനും പ്രദർശനത്തിനും ഉജ്ജ്വല തുടക്കം

ഹജ്ജ് കോൺഫറൻസിനും പ്രദർശനത്തിനും ഉജ്ജ്വല തുടക്കംtext_fields
ജിദ്ദ: പുണ്യഭൂമിയിലെത്തുന്ന തീർഥാടകർ ദൈവാനുഗ്രഹത്താലും സൗദി ഭരണനേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണയാലും സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിലും രാജ്യത്തുമാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രി ഡോ. തൗഫീഖ് അൽറബീഅ പറഞ്ഞു. ജിദ്ദയിൽ ആറാമത് ഹജ്ജ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിലാണ് ഹജ്ജ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ഹജ്ജ്-ഉംറ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനും സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ശ്രമം തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഹജ്ജ് - ഉംറ മേഖല വൻ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താനും സേവനദാതാക്കൾക്കിടയിൽ മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും ‘ഡയറക്ട് ഹജ്ജ് പ്രോഗ്രാം’ 133 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു.
വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള തീർഥാടകർക്ക് സേവനം നൽകുന്ന കമ്പനികളുടെ എണ്ണം ഒന്നിൽ നിന്ന് 34 ആയി ഉയർത്തിയത് സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തി. ദുൽഹജ്ജ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ തന്നെ അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ള തയാറെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ഹജ്ജ് സീസണിന് നാല് മാസം മുമ്പ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി കരാറുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നേട്ടമാണ്. ഗതാഗത പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിച്ചതിലൂടെ തീർഥാടകർക്ക് വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിവരുന്ന സമയം കുറഞ്ഞു.
‘ഹാജ് വിത്തൗട്ട് ബാഗേജ്’ പദ്ധതിയെന്ന സംരംഭം ഏകദേശം 2.9 ദശലക്ഷം ലഗേജുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഹജ്ജ് സീസണിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ തീർഥാടകരുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 15 മിനിറ്റായി കുറക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചതായും ഹജ്ജ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2022ൽ ആറ് ദശലക്ഷമായിരുന്ന റൗദ ശരീഫ് സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം 2025 ആയപ്പോഴേക്കും 16 ദശലക്ഷമായി ഉയർന്നു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 70 ദശലക്ഷത്തിലധികം മുസ്ലിംകൾ നുസുക് ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സൽമാൻ രാജാവിന്റെയും കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെയും പിന്തുണയോടും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമീർ അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സഊദ് ബിൻ നായിഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള സുപ്രീം ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുമാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചത്. ‘അദാ’ സെന്ററിന്റെ സർവേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് 74 ശതമാനമായിരുന്ന തീർഥാടകരുടെ സംതൃപ്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം 93 ശതമാനമായി ഉയർന്നതായും ഹജ്ജ് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു.