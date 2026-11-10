250ലധികം സ്റ്റാളുകൾ, ഹജ്ജ് ഒരുക്കം വിളിച്ചോതി പ്രദർശനം

250ലധികം സ്റ്റാളുകൾ, ഹജ്ജ് ഒരുക്കം വിളിച്ചോതി പ്രദർശനംtext_fields
ജിദ്ദ: ‘ഹജ്ജ്, ഉംറ സേവന സമ്മേളനവും പ്രദർശനവും’ ഹജ്ജ് സീസൺ വിജയത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രേരക ശക്തികളിൽ ഒന്നാണെന്ന് മക്ക ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ അമീർ സഊദ് ബിൻ മിശ്അൽ പറഞ്ഞു. ജിദ്ദയിൽ സൂപ്പർഡോമിൽ ഞായറാഴ്ച ‘ഹജ്ജ് സമ്മേളനവും പ്രദർശനവും’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ആറാമത് ഹജ്ജ് കോൺഫറൻസും പ്രദർശനവും നവംബർ 11 വരെ തുടരും. 15ലധികം മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള 250 ലധികം പ്രദർശകർ അണിനിരക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകും. പുതിയ ഹജ്ജ് സീസണിൽ തീർഥാടകരുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളും ചർച്ചയാകും.
ഹജ്ജ് സീസണിനായുള്ള തയാറെടുപ്പുകളുടെയും സജ്ജീകരണങ്ങളുടെയും നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും സഹകരണവും ഏകോപനവും ശക്തിപ്പെടുത്തി സുഗമമായി കരാറുകളിൽ ഒപ്പിടാനും സമ്മേളനം സഹായിക്കുന്നു. ഇരുഹറമുകളെയും തീർഥാടകരെയും സേവിക്കുന്നതും സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതും സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതും സൗദി ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുൻഗണനകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും രാജ്യത്തെ വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനും രാജ്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഇത് ഹജ്ജ് തീർഥാടകർ സ്വന്തം നാട്ടിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ സുരക്ഷിതമായി മടങ്ങിയെത്തുന്നത് വരെയുള്ള യാത്ര എളുപ്പമുള്ള താക്കുന്നുവെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ പറഞ്ഞു.