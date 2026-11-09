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    ചരിത്രനേട്ടവുമായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ; സംയുക്ത റെയിൽവേ കരാറിൽ ജി.സി.സി ഒപ്പുവെച്ചു

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    ചരിത്രനേട്ടവുമായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ; സംയുക്ത റെയിൽവേ കരാറിൽ ജി.സി.സി ഒപ്പുവെച്ചു
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    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ ബു​ദൈ​വി സം​യു​ക്ത റെ​യി​ൽ​വേ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 

    ജിദ്ദ: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഗതാഗത രംഗത്ത് വൻ വിപ്ലവത്തിന് വഴിതുറക്കുന്ന ചരിത്രപ്രധാനമായ സംയുക്ത റെയിൽവേ കരാറിൽ ആറ് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചു. ബഹ്‌റൈനിലെ റിഫ കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബഹ്‌റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത്.

    സ്വദേശികൾക്ക് പുറമെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഒരേപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഈ വൻകിട പദ്ധതി. 2030 ഡിസംബറോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ, ഒമാൻ, ഖത്തർ, കുവൈത്ത്, ബഹ്‌റൈൻ എന്നീ ആറ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ പരസ്പരം റെയിൽ മാർഗം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജി.സി.സി റെയിൽവേ പദ്ധതി.

    ഗൾഫ് അതിർത്തികൾ കടന്നുള്ള ചരക്കുനീക്കവും ജനങ്ങളുടെ യാത്രയും സുഗമമാക്കുക, വ്യാപാര തടസ്സങ്ങൾ കുറക്കുക, പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ കൂടുതൽ ബിസിനസ് -നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ബിസിനസുകളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഈ റെയിൽവേ പദ്ധതി വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ബഹ്‌റൈൻ കിരീടാവകാശി എടുത്തുപറഞ്ഞു.

    സംയുക്ത പദ്ധതികളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പുരോഗതിക്കായി അംഗരാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്നും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം പങ്കുവെക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ബഹ്‌റൈൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ജി.സി.സി സുപ്രീം കൗൺസിലിന്റെ 46-ാമത് സമ്മേളനത്തിന്റെ (ബഹ്‌റൈൻ ഉച്ചകോടി) ഭാഗമായി, ഗതാഗത കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള മന്ത്രിതല കൗൺസിലിന്റെ 30-ാമത് യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത്.

    ചടങ്ങിന് ശേഷം ജി.സി.സി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസിം മുഹമ്മദ് അൽ ബുദൈവി, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘത്തലവന്മാർ എന്നിവരുമായി കിരീടാവകാശി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഹമദ് ബിൻ ഈസ അൽ ഖലീഫ രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ബഹ്‌റൈൻ തുടർന്നും പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

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    News Summary - GCC signs joint railway agreement
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