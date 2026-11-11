സൗദി യാംബു മുൻ പ്രവാസി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി പരപ്പിൽ സലിം നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
സൗദി യാംബു മുൻ പ്രവാസി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി പരപ്പിൽ സലിം നാട്ടിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Former Saudi Yanbu Expat Salim Parappil Passes Away in Kozhikode
യാംബു: സൗദി യാംബുവിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പ്രവാസിയായിരുന്ന കോഴിക്കോട് സ്വാദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. ചെറുവാടി പരപ്പിൽ സലിം (59) ആണ് ബുധനാഴ്ച നാട്ടിൽ നിര്യാതനായത്. യാംബുവിൽ നീണ്ടകാലം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സലിം അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ചേലപ്പുറത്ത് ടി.പി ആലി, ഉമ്മാച്ചുക്കുട്ടി എന്നിവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ. ഭാര്യ: വി.പി മൈമൂന. മക്കൾ: ഷാഹിൻ മർവാൻ, യാസിർ, അബ്ദുല്ല, ദിയ ഫാത്തിമ. മരുമകൾ: ലദീദ ഷെറിൻ. സഹോദരങ്ങൾ: സാദിഖ് മാഷ് ചേലപ്പുറം, മൊയ്ദീൻ കുട്ടി പരപ്പിൽ, നാസർ ചേലപ്പുറം, ശിഹാബ് ചേലപ്പുറം, പരേതനായ ഹനീഫ.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story