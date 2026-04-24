Madhyamam
    Posted On
    date_range 24 April 2026 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 7:46 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് വി​ഹി​തം അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച; തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് 40 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ പി​ഴ

    റി​യാ​ദ്: ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ന​ട​പ​ടി ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നൂ​റോ​ളം വി​ധി​ന്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 40 ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​ണ് പി​ഴ​യാ​യി ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ്രീ​മി​യം അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ന​ട​പ​ടി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ഹ​ച​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​കാ​ലാ​വ​ധി പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും വീ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ത്ത തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ന​ത്ത പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 41 പ്ര​കാ​രം, അം​ഗീ​കൃ​ത ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വ​ഴി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ്രീ​മി​യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​യ്ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​നാ​ണ്. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് വി​ഹി​തം അ​ട​യ്ക്കാ​ത്ത ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​െൻറ ഗൗ​ര​വം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പു​തി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യോ സ്ഥി​ര​മാ​യോ നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് വ​ക്താ​വ് ഈ​മാ​ൻ അ​ൽ ത​രീ​ഫി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​നാ​യി വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    TAGS: Health, news, insurance
    News Summary - Failure to pay health insurance premiums: Employers fined 4 million Riyals
