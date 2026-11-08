പ്രവാസി ഇൻഷുറൻസ്: സർക്കാർ നിലപാട് പ്രതിഷേധാർഹം

പ്രവാസി ഇൻഷുറൻസ്: സർക്കാർ നിലപാട് പ്രതിഷേധാർഹംtext_fields
വർഷം തോറും രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപ കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കി, നാടിന്റെ വിപണിയെയും നിർമാണ മേഖലയെയും സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ പ്രവാസികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. പ്രവാസി പണത്തിന്റെ ഈ ശക്തമായ ഒഴുക്കാണ് സർക്കാരിന് വൻ നികുതി വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ലോക കേരള സഭകളും വൻകിട മുതലാളിമാരുമായുള്ള പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ ചർച്ചകളുമല്ലാതെ സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കാര്യമായ യാതൊരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കാറില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. പ്രവാസികളുടെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുന്ന വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധനവിൽ പോലും സർക്കാർ പുലർത്തുന്ന നിസംഗത അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണ്.
പ്രവാസികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമായിരുന്ന രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് നോർക്ക ഇൻഷുറൻസും പ്രവാസി പെൻഷനും. മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളോ, വെയിറ്റിങ് പിരീഡോ, കോ-പേയ്മെന്റുകളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചെറിയൊരു തുക അടച്ച് കുടുംബത്തിന് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ പ്രവാസികൾ ഒന്നിച്ച് നോർക്ക കെയർ, കെയർ പ്ലസ് പദ്ധതികളിൽ ചേർന്നു.
എന്നാൽ, ഉയർന്ന ക്ലെയിമുകൾ വന്നതിനെത്തുടർന്ന് വൻ നഷ്ടം നേരിട്ട യുനൈറ്റഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കാൻ തയാറായില്ല. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ കരാറെങ്കിലും ഒപ്പിടാൻ നോർക്കയോ മുൻ സർക്കാരോ തയാറാകാതിരുന്നതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രീമിയം തുക വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നത് യാഥാർഥ്യമാണെങ്കിലും, അതിന്റെ പൂർണ ബാധ്യത പ്രവാസികളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കരുത്. ജി.എസ്.ടി ഇളവ് നൽകുന്നതിനൊപ്പം പ്രീമിയത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് സബ്സിഡിയായി നൽകാൻ സർക്കാർ തയാറാകണം. സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷനുകൾക്കായും മറ്റ് പദ്ധതികൾക്കായും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവഴിക്കുന്ന സർക്കാർ, നാടിന്റെ വികസന നട്ടെല്ലായ പ്രവാസികൾക്കായി ചെലവഴിക്കാൻ മടിക്കരുത്.
പ്രളയവും കോവിഡും വന്നപ്പോഴും, നാടിന്റെ വീടുനിർമാണത്തിനും വിദ്യാലയങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും കൈയയച്ച് സഹായിച്ചവരാണ് പ്രവാസികൾ. സ്വന്തം ചെലവിൽ നാട്ടിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ഒരുനോക്ക് കാണാൻ പണിപോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഈ വലിയ ജനവിഭാഗത്തോട് സർക്കാർ നീതി പുലർത്തണം. സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രവാസികളുടെ ഈ വലിയ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കി, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വർധനവ് ഒഴിവാക്കി പഴയ നിലയിലാക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു.