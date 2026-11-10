94 സാങ്കേതിക എൻജിനീയറിങ് ജോലികളിലെ 35 ശതമാനം സ്വദേശിവത്കരണം

94 സാങ്കേതിക എൻജിനീയറിങ് ജോലികളിലെ 35 ശതമാനം സ്വദേശിവത്കരണംtext_fields
റിയാദ്: സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 94 സാങ്കേതിക എൻജിനീയറിങ് തസ്തികകളിലെ സ്വദേശിവത്കരണ നിരക്ക് 35 ശതമാനം ആയി ഉയർത്തി മാനവവിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം. 2027 മേയ് ഒമ്പത് മുതൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കും. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ അഞ്ചോ അതിലധികമോ ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാധകമാകും.
സൗദി ഏകീകൃത തൊഴിൽ വർഗീകരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ടെക്നീഷ്യൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ടെക്നീഷ്യൻ, മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ടെക്നീഷ്യൻ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിങ് ടെക്നീഷ്യൻ, സർവേ ടെക്നീഷ്യൻ, മെക്കാനിക്കൽ മെയ്ന്റനൻസ് ടെക്നീഷ്യൻ, ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ എന്നിവയും മറ്റ് സാങ്കേതിക എൻജിനീയറിങ് തസ്തികകളും ഈ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തസ്തികകളുടെ വിവരങ്ങൾ, നടപ്പാക്കൽ രീതികൾ, സ്വദേശിവത്കരണ നിരക്ക് കണക്കാക്കൽ, ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഗൈഡ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.