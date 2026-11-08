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    എലൈറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ മൂന്നിന് 26ന് തുടക്കം

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    എലൈറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ മൂന്നിന് 26ന് തുടക്കം
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    യാംബു: ഫുട്ബാൾ പ്രേമികൾക്ക് ആവേശമായി എലൈറ്റ് ഫുട്ബാൾ ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘എലൈറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ -3’ (ഇ.പി.എൽ എസ്-3) സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 26ന് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതിന് യാംബു യൂറോപ്പ് ഫ്ലഡ്‌ലിറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ടൂർണമെന്റ്. ‘ഒരു നഗരം, ഒരു ലീഗ്, ഒരു ചാമ്പ്യൻ’ ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് ഇത്തവണ ലീഗ് അരങ്ങേറുന്നത്.

    യാംബുവിലെ വിവിധ ക്ലബുകളിൽനിന്ന് പ്രായവ്യത്യസമില്ലാതെ പ്രദേശത്തെ കളിക്കാരെ മാത്രം അണിനിരത്തിയുള്ള എട്ട് ടീമുകളാണ് ഈ സീസണിൽ മാറ്റുരക്കുന്നത്. എല്ലാ കായികപ്രേമികളെയും സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Elite Premier League Season 3 begins on the 26th
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