സൗദിയിൽ രണ്ട് ബസ് അപകടങ്ങളിൽ എട്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യംtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലുണ്ടായ രണ്ട് ബസ് അപകടങ്ങളിലായി എട്ട് പേർ മരിച്ചു. അൽഖസീം പ്രവിശ്യയിലും സുൽഫി–ഹായിൽ റോഡിലുമാണ് അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
അൽഖസീം പ്രവിശ്യയിൽ ബസ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാലുപേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ അപകടം ടയറിലുണ്ടായ തകരാറിനെത്തുടർന്നാണെന്ന് അൽഖസീം ട്രാഫിക് വിഭാഗം അറിയിച്ചു. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, അപകടത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി നാഷനൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സേഫ്റ്റി സെന്ററിന്റെ അന്വേഷണസംഘം സ്ഥലത്തെത്തി വിവരങ്ങളും തെളിവുകളും ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.
മറ്റൊരു അപകടം സുൽഫി–ഹായിൽ റോഡിലാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായ ബസ് അപകടത്തിൽ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ നാല് സൗദി വനിതകൾ മരിച്ചു. സഹാ, റീം, ലാന, ലമീസ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സുൽഫിയിലെ ഇമാം ഫൈസൽ ബിൻ തുർക്കി പള്ളിയിൽ ഇവരുടെ മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളിലുണ്ട്.