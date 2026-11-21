ദുബ പോർട്ട് വഴി 23 ലക്ഷത്തിലധികം ലഹരിഗുളികകൾ കടത്താൻ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയിൽtext_fields
ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയിലെ ദുബ പോർട്ട് വഴി രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ചരക്കുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ, 23 ലക്ഷത്തിലധികം ആംഫെറ്റമൈൻ ഗുളികകൾ കടത്താനുള്ള ആറ് ശ്രമങ്ങൾ സൗദി കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ പരാജയപ്പെടുത്തി. കോൺക്രീറ്റ് ഇഷ്ടികകളുമായി ആറ് ട്രക്കുകൾ ദുബ പോർട്ട് വഴി രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിയതായി സകാത്ത്, ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി (സറ്റ്ക) വക്താവ് ഹമൂദ് അൽ-ഹർബി അറിയിച്ചു. അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ സാങ്കേതികവിദ്യകളും മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച നായ്ക്കളെയും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇഷ്ടികക്കുള്ളിലെ പൊള്ളയായ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ മയക്കുമരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.
പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്നുകൾ കൈപ്പറ്റാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താൻ, ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോളുമായി (ജി.ഡി.എൻ.സി) ചേർന്ന് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ നടത്തിയ ഏകോപനത്തിനൊടുവിൽ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് അൽ-ഹർബി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ കസ്റ്റംസ് പോർട്ടുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇറക്കുമതിയിലും കയറ്റുമതിയിലും പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കാനും കള്ളക്കടത്ത് ശ്രമങ്ങളെ ചെറുക്കാനുമുള്ള അതോറിറ്റിയുടെ പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.
മയക്കുമരുന്നുകളും നിരോധിത വസ്തുക്കളും കടത്തുന്നത് തടയുന്നതിലൂടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള അതോറിറ്റിയുടെ പ്രധാന തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് അൽ-ഹർബി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന്, അതോറിറ്റി തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ തുടർന്നും കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.