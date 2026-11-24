പ്രതിരോധ ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും; വിഭവങ്ങളെ പൂർണ ശക്തിയോടെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് കിരീടാവകാശിtext_fields
റിയാദ്: സൈനിക-പ്രതിരോധ ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും, രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടും കൂടി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയുമാണ് വികസന നേട്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അടിത്തറയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പൊതുബജറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകിയ വേളയിലാണ് കിരീടാവകാശി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികളിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സായുധ സേനയിലെയും സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സൈനികരുടെയും പരിശ്രമങ്ങളെയും ത്യാഗങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
സൽമാൻ രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗദി അറേബ്യ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയാറാകാതെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, മേഖലയിലും ലോകത്തും സമാധാനത്തിന്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും അടിത്തറ പാകിക്കൊണ്ട് സമഗ്രമായ വളർച്ച തുടരുന്നതിനുമാണ് ഈ പ്രയാണം. രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കും പൗരന്മാരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നതിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് 2027-ലെ ബജറ്റ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. സൗദി വിഷൻ 2030-ന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വികസന അവസരങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുമെന്നും കിരീടാവകാശി വ്യക്തമാക്കി.
ആഗോള ഊർജ വിതരണത്തിൽ വിശ്വസനീയമായ പങ്കാളിയെന്ന നിലയിലുള്ള സ്ഥാനം സൗദി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അർഹരായവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതും സാമ്പത്തിക നയത്തിലെ പ്രധാന മുൻഗണനകളാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഗതാഗത-ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലകൾ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം തുടരും. 2026-ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം എണ്ണയിതര മേഖലകളുടെ യഥാർത്ഥ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 2.5 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത് സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണ പദ്ധതികളുടെ വിജയമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തന്ത്രപ്രധാനവും വളർച്ചാ സാധ്യതയുള്ളതുമായ മേഖലകളെ പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് തുടർന്നും വികസിപ്പിക്കുമെന്നും കിരീടാവകാശി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.