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Madhyamam
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    ചെങ്കടൽ തീരത്ത് പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ പുനരുജ്ജീവന കേന്ദ്രം തുറന്നു

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    • ലോ​ക​ത്ത് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​ത്
    • പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 3,60,000 പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റ് തൈ​ക​ൾ ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി
    ചെങ്കടൽ തീരത്ത് പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ പുനരുജ്ജീവന കേന്ദ്രം തുറന്നു
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    കൗ​സ്റ്റ് ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്ത് പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്രം തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ



    റി​യാ​ദ്: കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി (കൗ​സ്റ്റ്) ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്ത് പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക കേ​ന്ദ്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ‘കൗ​സ്റ്റ് കോ​റ​ൽ റീ​ഫ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വി​ന്റെ’ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​കേ​ന്ദ്രം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നൂ​ത​ന പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ​മു​ദ്ര​ശാ​സ്ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​ത്. പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​ത്. പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളെ പ്ര​ജ​ന​നം ചെ​യ്യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ര​യി​ലെ ന​ഴ്സ​റി​യും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​വും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 3,60,000 പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റ് തൈ​ക​ൾ ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​കേ​ന്ദ്രം.

    2030ഓ​ടെ ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ഷൂ​റ ദ്വീ​പ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നൂ​റ് ഹെ​ക്ട​ർ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റ് തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. 2040ഓ​ടെ പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഒ​രു പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റ് ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. സ​മു​ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​പ​നി​ല ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ തു​ർ​ക്കി​യി​ലെ അ​ന്റാ​ലി​യ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യാ​യ ‘കോ​പ്പ് 31’നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ്വ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ നി​റം മ​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സ​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും തീ​വ്ര​മാ​യ​തും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ നാ​ലാ​മ​ത്തേ​തു​മാ​യ സം​ഭ​വ​മാ​ണി​ത്.

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    News Summary - Coral reef restoration center opened on the Red Sea coast
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