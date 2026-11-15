ചെങ്കടൽ തീരത്ത് പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ പുനരുജ്ജീവന കേന്ദ്രം തുറന്നു

ചെങ്കടൽ തീരത്ത് പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ പുനരുജ്ജീവന കേന്ദ്രം തുറന്നുtext_fields
റിയാദ്: കിങ് അബ്ദുല്ല യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി (കൗസ്റ്റ്) ചെങ്കടൽ തീരത്ത് പവിഴപ്പുറ്റുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി അത്യാധുനിക കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രീയ സംരംഭങ്ങളിൽ ഒന്നായ ‘കൗസ്റ്റ് കോറൽ റീഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ’ ഭാഗമായാണ് ഈ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നൂതന പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും സമുദ്രശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ ദേശീയ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും സൗദി അറേബ്യ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണിത്. പവിഴപ്പുറ്റുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രമാണിത്. പവിഴപ്പുറ്റുകളെ പ്രജനനം ചെയ്യിക്കുന്നതിനുള്ള കരയിലെ നഴ്സറിയും അത്യാധുനിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. പ്രതിവർഷം 3,60,000 പവിഴപ്പുറ്റ് തൈകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ കേന്ദ്രം.
2030ഓടെ ചെങ്കടലിലെ ഷൂറ ദ്വീപ് മേഖലയിലെ നൂറ് ഹെക്ടർ പവിഴപ്പുറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ 20 ലക്ഷത്തിലധികം പവിഴപ്പുറ്റ് തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 2040ഓടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു പവിഴപ്പുറ്റ് ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഇത് പിന്തുണ നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സമുദ്രങ്ങളിലെ താപനില ഉയരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നേരിടുന്ന വർധിച്ചുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുർക്കിയിലെ അന്റാലിയ നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ഉച്ചകോടിയായ ‘കോപ്പ് 31’നോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പവിഴപ്പുറ്റുകൾ അഭൂതപൂർവ്വമായ രീതിയിൽ നിറം മങ്ങുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ പ്രതിഭാസം നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും തീവ്രമായതും ആഗോളതലത്തിൽ നാലാമത്തേതുമായ സംഭവമാണിത്.