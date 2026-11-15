‘ജുബൈൽ ഹിൽസ്’ ശൈത്യകാല ഉത്സവത്തിന് വർണാഭമായ തുടക്കം

‘ജുബൈൽ ഹിൽസ്’ ശൈത്യകാല ഉത്സവത്തിന് വർണാഭമായ തുടക്കംtext_fields
ജുബൈൽ: ജുബൈൽ റോയൽ കമീഷൻ മേഖലയിലെ ദരീൻ ബീച്ചിനോട് ചേർന്നുള്ള അൽ തിലാൽ പാർക്കിൽ ഈ വർഷത്തെ ‘ജുബൈൽ ഹിൽസ്’ ശൈത്യകാല ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം. പ്രകൃതിഭംഗിയും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും കൈകോർക്കുന്ന വർണോത്സവം ഡിസംബർ 12 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ദരീൻ കുന്നുകളിലെ പ്രകാശമാനമായ പുൽത്തകിടുകൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപ്രദർശനങ്ങൾ, തത്സമയ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയാണ് സന്ദർശകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ശാന്തമായ കടൽത്തീരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൊരുക്കിയ മേള പ്രദേശവാസികളെയും വിദേശികളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കും.
കുടുംബങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അനുയോജ്യമായ വിവിധ വിനോദങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗെയിം സോണുകൾ, നിരവധി ഭക്ഷണശാലകൾ, കോഫി ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധാന വേദിക്ക് പുറമെ മറ്റ് വേദികളിലുമായി സൗദി, വിദേശ കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന സംഗീത-നൃത്ത വിരുന്നുകൾ, അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ, വാദ്യോപകരണ കലാപ്രകടനങ്ങൾ, കാർണിവൽ എന്നിവയും അരങ്ങേറും. കടൽത്തീരത്ത് സന്ദർശകർക്ക് വിശ്രമിക്കാനായി പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടങ്ങളും സജ്ജമാണ്. വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ രാത്രി 11 മണി വരെയാണ് സന്ദർശന സമയം.
20 റിയാലാണ് സാധാരണ പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. അഞ്ച് പേർക്കുള്ള ഫാമിലി ടിക്കറ്റിന് 80 റിയാലും വി.ഐ.പി ടിക്കറ്റിന് 150 റിയാലുമാണ് നിരക്ക്. വി.ഐ.പി പാർക്കിങ്ങിന് 50 റിയാൽ ഈടാക്കും. അഞ്ചോ അതിൽ താഴെയോ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, അറുപതോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. ‘നാഫിഥ’ (Nafithah) ആപ്പ് വഴി ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം. https://maps.app.goo.gl/aWEhqdFUm4yzkrcp7 ലിങ്കിൽ മേളയുടെ ലൊക്കേഷൻ ലഭ്യമാണ്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ Dareen Hills എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലും റൂട്ട് മാപ്പ് കണ്ടെത്താം.