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    ‘ജുബൈൽ ഹിൽസ്’ ശൈത്യകാല ഉത്സവത്തിന് വർണാഭമായ തുടക്കം

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    വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളും വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മേള ​ഡി​സം​ബ​ർ 12 വ​രെ നീ​ളും
    ‘ജുബൈൽ ഹിൽസ്’ ശൈത്യകാല ഉത്സവത്തിന് വർണാഭമായ തുടക്കം
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    ‘ജു​ബൈ​ൽ ഹി​ൽ​സ്’ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഉ​ത്സ​വ​ന​ഗ​രി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ം



    ജു​ബൈ​ൽ: ജു​ബൈ​ൽ റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദ​രീ​ൻ ബീ​ച്ചി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ൽ തി​ലാ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘ജു​ബൈ​ൽ ഹി​ൽ​സ്’ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി​യും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ണോ​ത്സ​വം ഡി​സം​ബ​ർ 12 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ദ​രീ​ൻ കു​ന്നു​ക​ളി​ലെ പ്ര​കാ​ശ​മാ​ന​മാ​യ പു​ൽ​ത്ത​കി​ടു​ക​ൾ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ത​ത്സ​മ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശാ​ന്ത​മാ​യ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലൊ​രു​ക്കി​യ മേ​ള പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളെ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കും.

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ വി​വി​ധ വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഗെ​യിം സോ​ണു​ക​ൾ, നി​ര​വ​ധി ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ, കോ​ഫി ഷോ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​ക്ക് പു​റ​മെ മ​റ്റ് വേ​ദി​ക​ളി​ലു​മാ​യി സൗ​ദി, വി​ദേ​ശ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത-​നൃ​ത്ത വി​രു​ന്നു​ക​ൾ, അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, വാ​ദ്യോ​പ​ക​ര​ണ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​ർ​ണി​വ​ൽ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല് മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന സ​മ​യം.

    20 റി​യാ​ലാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വേ​ശ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്കു​ള്ള ഫാ​മി​ലി ടി​ക്ക​റ്റി​ന് 80 റി​യാ​ലും വി.​ഐ.​പി ടി​ക്ക​റ്റി​ന് 150 റി​യാ​ലു​മാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. വി.​ഐ.​പി പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന് 50 റി​യാ​ൽ ഈ​ടാ​ക്കും. അ​ഞ്ചോ അ​തി​ൽ താ​ഴെ​യോ പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ, അ​റു​പ​തോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ‘നാ​ഫി​ഥ’ (Nafithah) ആ​പ്പ് വ​ഴി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം. https://maps.app.goo.gl/aWEhqdFUm4yzkrcp7 ലി​ങ്കി​ൽ മേ​ള​യു​ടെ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഗൂ​ഗി​ൾ മാ​പ്പി​ൽ Dareen Hills എ​ന്ന് സെ​ർ​ച്ച് ചെ​യ്താ​ലും റൂ​ട്ട് മാ​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്താം.

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    News Summary - Colorful start to the ‘Jubail Hills’ winter festival
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