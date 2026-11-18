ഹൂതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സൈനിക നീക്കം; 60 കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തതായി സഖ്യസേനtext_fields
റിയാദ്: യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ സൈനിക കരുത്ത് തകർക്കുന്നതിനായി സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന പ്രത്യേക ആക്രമണം നടത്തി. സൻആ, ഹൊദൈദ, അംറാൻ, സഅദ എന്നീ പ്രവിശ്യകളിലായി ഹൂതികളുടെ 60 സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർത്തതായി സഖ്യസേന വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ-മാലികി അറിയിച്ചു. യെമനിലെ ഔദ്യോഗിക ഭരണകൂടത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സഖ്യസേനയാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
ഹൂതികളുടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കുക, കടൽ വഴിയുള്ള ഭീഷണികൾ തടയുക എന്നിവയായിരുന്നു ഈ സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മലനിരകൾക്കുള്ളിൽ തുരങ്കങ്ങളുണ്ടാക്കി അതിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ സംഭരണശാലകളും, ഡ്രോണുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളും സഖ്യസേന തകർത്തിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച റിയാദ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതികൾ വിക്ഷേപിച്ച ഒരു ഡ്രോൺ സഖ്യസേന ആകാശത്തുവെച്ചുതന്നെ വെടിവെച്ചിട്ട് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സഖ്യസേനയുടെ ഈ ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.