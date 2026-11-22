ഹൂതികളുടെ ആയുധക്കടത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളും മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളും തകർത്ത് സഖ്യസേനtext_fields
റിയാദ്: യമനിലെയും സൗദി അറേബ്യയിലെയും സാധാരണക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ ഹൂതി വിമതർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കാൻ പ്രത്യേക സൈനിക നീക്കം ആരംഭിച്ചതായി സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന അറിയിച്ചു. യമൻ സർക്കാരിനെ പിന്തുണക്കുന്ന സഖ്യസേനയുടെ സംയുക്ത സൈനിക വിഭാഗമാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ആയുധങ്ങളും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും കടത്താനും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും ഹൂതികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹുദൈദ തുറമുഖത്തെ സംവിധാനങ്ങളാണ് സഖ്യസേന പ്രധാനമായും തകർത്തത്. ഇതിനുപുറമെ സൻആ, സഅദ, തായിസ് പ്രവിശ്യകളിലുള്ള ഹൂതികളുടെ സൈനിക താവളങ്ങളും മിസൈൽ കേന്ദ്രങ്ങളും നശിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം തുടരുകയാണെന്നും സഖ്യസേന അറിയിച്ചു.
സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങളും, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിക്ഷേപണ തറകളും ഡ്രോൺ ഭാഗങ്ങളും നിർമിക്കാനും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആറ് വർക്ക്ഷോപ്പുകളും സൈന്യം നശിപ്പിച്ചു.
സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ സൻആയിലും സഖ്യസേന ആക്രമണം നടത്തി. ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങളെയും സൻആയിലെ പ്രധാന ആയുധ-വിതരണ സംഭരണശാലകളിലൊന്നിനെയും ഇവിടെ പൂർണമായും തകർത്തു. ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി, വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഹുദൈദ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ സഖ്യസേന സാധാരണക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി ഒഴിഞ്ഞുപോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക ഭൂപടവും സഖ്യസേന പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.