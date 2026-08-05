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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 10:59 AM IST

    പാ​മ്പു ക​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​ബ് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു

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    പാ​മ്പു ക​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​ബ് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു
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    ഗ​ർ​വി​ന്ദ​ർ സി​ങ്

    ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​ൻ: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 160 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ പാ​മ്പ് ക​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​ബ് സ്വ​ദേ​ശി ഗ​ർ​വി​ന്ദ​ർ സി​ങ്ങി​െൻറ (26) മൃ​ത​ദേ​ഹം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് സം​സ്ക​രി​ച്ചു. ഷി​പ്പി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ട്ര​ക്ക് ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്ന ഗ​ർ​വി​ന്ദ​ർ സി​ങ്ങി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്, ട്ര​ക്കു​മാ​യി യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം വി​വ​ര​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ത്തി​െൻറ ജി.​പി.​എ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് ട്ര​ക്ക് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് കാ​ണാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ, ട്ര​ക്ക് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ​ർ​വി​ന്ദ​റി​െൻറ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളൊ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ധ​ന​വും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, പ​ഴ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും ട്ര​ക്കി​ൽ ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലും പോ​സ്​​റ്റ്​​മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലും പാ​മ്പ് ക​ടി​യേ​റ്റ​താ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ളോ മ​റ്റ് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൂ​ച​ന​ക​ളോ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ വി​ബി​ൻ മ​റ്റ​ത്താ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. അ​മൃ​ത്സ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി സം​സ്കാ​രം ന​ട​ത്തി. ബാ​ൽ​വി​ന്ദ​ർ സി​ങ് - ബാ​ൽ​വി​ന്ദ​ർ കൗ​ർ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്​ ഗ​ർ​വി​ന്ദ​ർ സി​ങ്. ഭാ​ര്യ: ഗു​ർ​പീ​ത് കൗ​ർ.

    ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ട്ര​ക്ക് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കും മ​രു​ഭൂ​മി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഈ ​സം​ഭ​വം ഒ​രു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ്. മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

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    TAGS:ObitsaudiiSnakebite
    News Summary - പാ​മ്പു ക​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​ബ് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു
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