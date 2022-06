cancel camera_alt ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ​യും സി​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബേ​ബി നീ​ലാ​മ്പ്ര​യും മ​റ്റ് അ​തി​ഥി​ക​ളും ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article



ജി​ദ്ദ: അ​ഞ്ചാ​മ​ത് അ​ൽ അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2022 സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ലെ ആ​ദ്യ ജ​യം അ​ദാ​ബ് ബി​രി​യാ​ണി ഹൗ​സ് എ.​സി.​സി.​എ ടീം ​സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ ടീം ​മൂ​ന്ന് പോ​യ​ൻ​റ് നേ​ടി ലീ​ഗി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. ജി​ദ്ദ ഹി​ലാ​ൽ ശാം ​ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശി​ഹാ​ബ് കാ​ളി​കാ​വ് പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​നാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ എ ​ടീ​മി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് എ.​സി.​സി.​എ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ മ​ധ്യ​നി​ര മി​ക​ച്ച നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര​യി​ലെ ഫാ​സി​ലി​നും ദി​ൽ​ഷാ​ദി​നും നി​ര​ന്ത​രം പ​ന്തെ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും ഷ​ഫീ​ഖ് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്ത എ.​സി.​സി പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര ഒ​രു പി​ഴ​വും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് എ.​സി.​സി മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ലെ സു​ഹൈ​ൽ, മു​ന്നേ​റ്റ നി​ര​യി​ലെ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി താ​രം ഇ​മാ​ദ് നാ​സ​ർ, സ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​രി​ലൂ​ടെ ചി​ല ന​ല്ല ഗോ​ൾ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും മു​സ്ത​ഫ ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ, ഷി​ബി​ൻ​ഷാ, സ​മീ​ൽ മ​മ്പാ​ട്, നി​ഷാ​ദ് മ​ങ്ക​ട എ​ന്നി​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു. ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ഷി​ബി​ലി​യും ന​ല്ല പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. എ.​സി.​സി ടീ​മി​ന്റെ ശി​ഹാ​ബ് കാ​ളി​കാ​വ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സി​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാം പാ​പ്പ​റ്റ ശി​ഹാ​ബി​ന് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാം ഡി​വി​ഷ​ൻ ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​മ്പ്യൂ​ടെ​ക് ഐ.​ടി സോ​ക്ക​റും എ.​സി.​സി ബി ​ടീ​മും ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. ഐ.​ടി സോ​ക്ക​റി​ന്റെ ഷം​സാ​ദി​നെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​ർ ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ദ​ർ ത​മാം ടാ​ല​ൻ​റ് ടീ​ൻ​സ് ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ജി​ദ്ദ ബി ​ടീ​മി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ഹാ​ൻ, അ​ഫ്‍ഹാം എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ടാ​ല​ന്റ്‌ ടീ​ൻ​സി​നു​വേ​ണ്ടി ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ഹാ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ജി​ദ്ദ​യും സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്‌​സും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​രം ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ഗോ​ൾ വീ​ത​മ​ടി​ച്ചു സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്‌​സി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ഷി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സും സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡി​നു​വേ​ണ്ടി ദു​ഷ്യ​ന്തു​മാ​ണ് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്‌​സി​ന്റെ ഹാ​ഷി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​നീ​ഫ​യെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സി​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം നൗ​ഷാ​ദ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാം ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ൽ അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ബി ​ടീ​മും റെ​ഡ് സീ ​ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യും ഓ​രോ ഗോ​ൾ വീ​ത​മ​ടി​ച്ചു സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. ജ​സീ​ർ ത​റ​യി​ൽ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​ക്കു വേ​ണ്ടി​യും ഷ​ഫീ​ഖ് (കു​ഞ്ഞാ​ലി) ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ബി ​ടീ​മി​നും ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി. ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ജ​സീ​ർ ത​റ​യി​ലാ​ണ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച്. ജൂ​നി​യ​ർ ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ജി​ദ്ദ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ബി ​ടീ​മി​നെ​യും സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്‌​സ്‌ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ദ​ർ ത​മാം ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സി​നെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ചു. സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്‌​സി​നു വേ​ണ്ടി ഹാ​ശി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​നീ​ഫ ഹാ​ട്രി​ക് നേ​ടി. ദു​ഷ്യ​ന്ത് (ര​ണ്ട്) സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡി​ന് വേ​ണ്ടി​യും ഷ​ഹീ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സി​നു വേ​ണ്ടി​യും ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി. സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്‌​സി​ന്റെ ഹാ​ശി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​നീ​ഫ, സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ജി​ദ്ദ​യു​ടെ ദു​ഷ്യ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​രെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സി​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​റ​ലി ലാ​വ, ബ​ദ​ർ ത​മാം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്‌ മാ​നേ​ജ​ർ ഡോ. ​അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Blue Star Soccer Fest 2022: First victory in the Super League for the ACCAT team