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    മദീനയിൽ 'ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ്' പൈപ്പ്‌ലൈനിനു നേരെ ആക്രമണ ശ്രമം

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    പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സൗദി ഊർജ മന്ത്രാലയം
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    മദീന: സൗദി അറേബ്യയിലെ മദീന പ്രവിശ്യയിലുള്ള പ്രധാന എണ്ണക്കടത്തു പാതയായ 'ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ്' പൈപ്പ്‌ലൈനിനു നേരെ ആക്രമണ ശ്രമം. തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടായ ഈ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പൈപ്പ്‌ലൈനിൽ ചെറിയ തോതിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായും അടിയന്തര കർമസേന ഉടൻ തന്നെ രംഗത്തെത്തി തീ അണച്ചതായും സൗദി ഊർജ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

    എമർജൻസി റെസ്‌പോൺസ് ടീമുകൾ ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചതിനാൽ പൈപ്പ്‌ലൈനിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ സംഭവം ബാധിച്ചിട്ടില്ല. എണ്ണ വിതരണം തടസ്സമില്ലാതെ സാധാരണ നിലയിൽ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയോ ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സംഭവവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും സുരക്ഷാ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തുകയും അംഗീകൃത സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രദേശം പൂർണമായും സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്തതായി മന്ത്രാലയ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇത്തരം ആക്രമണശ്രമങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.

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    News Summary - Attempted Attack on 'East-West' Pipeline in Medina
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