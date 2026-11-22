റിയാദിൽ കലാ-സാംസ്കാരിക വിസ്മയമൊരുക്കി വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ ‘അമൃത് സിത്താരെ 2026’text_fields
റിയാദ്: വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ (ഡബ്ല്യു.എം.സി) റിയാദ് പ്രൊവിൻസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശിശുദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘അമൃത് സിത്താരെ 2026’ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാ, സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളോടെ ശ്രദ്ധേയമായി. മലാസിലെ ഷോല മാൾ ഹൈപ്പർ അൽ വഫയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരുമടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു.
റിയാദിലെ ആറ് പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്ത ക്വിസ് മത്സരം പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായി. ഡോ. ഷൈൻ ക്വിസ് മാസ്റ്ററായ മത്സരത്തിൽ ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ റിയാദ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും, ഡ്യൂൺസ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും, മോഡേൺ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.
ആതുരസേവന രംഗത്തെ മികച്ച സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് അഞ്ച് പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരെ ചടങ്ങിൽ മെഡിക്കൽ എക്സലൻസ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു. ഡോ. തോമസ് മാത്യു (പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ കാർഡിയക് സെന്റർ), ഡോ. ജോസ് ക്ലീറ്റസ് (കിങ് സൗദ് മെഡിക്കൽ സിറ്റി), ഡോ. സഫീർ (നൂറാന മെഡിക്കൽ), ഡോ. ജെറി ജോൺ ഉമ്മൻ (കിംസ് ജറീർ മെഡിക്കൽ), ഡോ. രാജ് ശേഖർ (ഷിഫ അൽ ജസീറ) എന്നിവരാണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.
ഇന്ത്യൻ എംബസി കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ കൗൺസിലർ വൈ.എസ്. സാബിർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. മെഡിക്കൽ എക്സലൻസ് അവാർഡുകളും ഇന്റർ സ്കൂൾ ക്വിസ് മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്തു. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ശിഹാബ് കൊട്ടുകാട്, അൽ ആലിയ ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കവിത ലത, ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ റിയാദ് പ്രിൻസിപ്പൽ മൈമൂന അബ്ബാസ്, ജയൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ഇബ്രാഹിം സുബ്ഹാൻ, റാഫി പാങ്ങോട് എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി സന്നിഹിതരായി.
അഞ്ച് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത ഫാഷൻ ഗാല മത്സരം വർണാഭമായ വേഷവിധാനങ്ങളും ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ അവതരണങ്ങളും കൊണ്ട് സദസ്സിന്റെ കൈയടി നേടി. മത്സരത്തിൽ കൈറ രാധീഷ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും, നിവേദിക സനീഷ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും, നൃത വിഷ്ണു മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. മഹി ബിബിൻ, ആശ സലിം, ദിവ്യ അനിൽ എന്നിവർ മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചു. തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മിറക്കിൾ ലേണിംഗ് ഓവർസീസ് പ്രതിനിധി സിബി ജോസഫ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് നയിച്ചു.
ഗായകരായ നിസാം അലി, ആശ, അശ്വനി, തങ്കച്ചൻ, സുരേഷ് എന്നിവരുടെ ഗാനങ്ങളും പോൾസ്റ്റാർ, നവ്യ ഡാൻസ് അക്കാദമി, വൈദേഹി ഡാൻസ് എന്നിവരുടെ നൃത്തപരിപാടികളും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി. വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ റിയാദ് പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡന്റ് ജയകുമാർ ബാലകൃഷ്ണ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചെയർമാൻ ഡോ. ജയചന്ദ്രൻ, സെക്രട്ടറി അനൂജ് പദ്മകുമാർ, ട്രഷറർ ബിബിൻ ഭാസി, സലിം രാജൻ, പത്മിനി നായർ, നൗഷാദ് കിളിമാനൂർ, സുരേഷ് ബാബു, ബിനോയ്, അജിത് കുമാർ, സാബു പുത്തൻപുരക്കൽ, റിജു എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. തങ്കച്ചൻ വർഗീസ്, ബിന്ദു സാബു, ഷൈനി നൗഷാദ്, പാർവതി, ലീയ ജോസ് എന്നിവർ കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു.