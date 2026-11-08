‘ആലയം’ ഹ്രസ്വചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തു; കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമയെന്ന് പ്രശംസ

‘ആലയം’ ഹ്രസ്വചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തു; കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമയെന്ന് പ്രശംസtext_fields
ജിദ്ദ: സിനിമയെന്ന കലാമാധ്യമത്തിലൂടെ വേറിട്ടൊരു ആശയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിർമിച്ച ‘ആലയം’ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് ചടങ്ങ് ജിദ്ദയിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായി നടന്നു. ഡോ. ഇന്ദു ചന്ദ്രശേഖർ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തെയും കലാമൂല്യങ്ങളെയും അഭിനേതാക്കളുടെ മികവിനെയും പ്രശംസിച്ച് സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.
കല സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹ്രസ്വചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർ വിശദീകരിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ മുസാഫിർ, എഴുത്തുകാരി റജിയാ വീരൻ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ കബീർ കൊണ്ടോട്ടി, എ.എം. സജിത്ത്, ജാഫറലി പാലക്കോട്, അധ്യാപിക പ്യാരി മിർസ, കൊറിയോഗ്രാഫർ സലീന മുസാഫർ, ഹസ്സൻ കൊണ്ടോട്ടി, സോഫിയ സുനിൽ, അയ്യൂബ് മാഷ്, സിമി അബ്ദുൽ ഖാദർ, മിർസ ഷെരീഫ്, വാസു ഹംദാൻ, സംവിധായകൻ മുഹ്സിൻ കാളികാവ് എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.
പി.ആർ. റമി, നജീബ് വെഞ്ഞാറമൂട് എന്നിവരായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ അവതാരകർ. അണിയറ പ്രവർത്തകരെയും അഭിനേതാക്കളെയും ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു. അഫ്സൽ നാറാണത്ത്, അദ്നു ഷബീർ, ബിജുരാജ് രാമന്തളി, അനീസ് ബാബു, സഹീർ അബ്ദുൽ ഖാദർ, നജീബ് വെഞ്ഞാറമൂട്, സന്തോഷ് കലക്കാട്ട്, ആരാധ്യ ഷിനോജ്, ഹെലീന പ്രജീഷ് തോമസ്, ആശാ ലിസ മനോജ്, രമ്യ നാഥ്, ഫാത്തിമ മുഹമ്മദ്, ഗുരു ജുത്ഗീന്ദ്ര നാഥ്, ശ്രീത അനിൽകുമാർ, സുനിത പത്തുതറ, നാസർ മമ്പുറം, അസൈൻ ഇല്ലിക്കൽ, മുഹമ്മദ് ഷബീബ് തേളത്ത്, ജമാൽ നാസർ, ഷംസു പാറൽ, പി.ആർ. റമി, അബ്ദുല്ല മുക്കണ്ണി, അലി അരിക്കത്ത് എന്നിവർ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങി. അബ്ദുല്ല മുക്കണ്ണി നന്ദി പറഞ്ഞു.