പുത്തൻ അനുഭവങ്ങളുമായി അൽ അഹ്സയിലെ 'ഈന്തപ്പന ഗ്രാമം' വീണ്ടും തുറന്നു

പുത്തൻ അനുഭവങ്ങളുമായി അൽ അഹ്സയിലെ 'ഈന്തപ്പന ഗ്രാമം' വീണ്ടും തുറന്നുtext_fields
റിയാദ്: കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയുടെ കാർഷിക പൈതൃകം ആഘോഷിക്കുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അൽ അഹ്സയിലെ ഈന്തപ്പന ഗ്രാമം ('പാം വില്ലേജ്') പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. അൽ അഹ്സ ഗവർണറും അൽ അഹ്സ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി സി.ഇ.ഒയുമായ അമീർ സൗദ് ബിൻ തലാൽ ബിൻ ബദർ ആണ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഇത്തവണ 15ലധികം പുതിയ സാംസ്കാരിക, വിനോദ ആകർഷണങ്ങളുമായാണ് വില്ലേജ് സന്ദർശകരെ വരവേൽക്കുന്നത്. അൽ അഹ്സയിലെ ഈന്തപ്പനത്തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ 90,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം വിസ്തൃതിയിലാണ് വില്ലേജ് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നത്. 30 ലധികം റെസ്റ്റോറന്റുകളും കഫേകളും, പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും വിൽക്കുന്ന 35 സ്റ്റാളുകളും ഇവിടെ സജ്ജീക രിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈന്തപ്പന മ്യൂസിയം, സന്ദർശകർക്ക് നേരിട്ട് പങ്കാളികളാകാവുന്ന തിയേറ്റർ, പരമ്പരാഗത നാടോടി കലാരൂപങ്ങൾ, സാഹിത്യം, കല, പ്രാദേശിക പൈതൃകം എന്നിവയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
അൽ അഹ്സയിലെ കാർഷിക, സാംസ്കാരിക വിഭവങ്ങളെ സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക, വിനോദസഞ്ചാര അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ പദ്ധതി തെളിയിക്കുന്നതായി ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ അമീർ സൗദ് പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക കർഷകരെയും കരകൗശല വിദഗ്ധരെയും സംരംഭകരെയും സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം 'സൗദി വിഷൻ 2030' ന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിൽ വിനോദസഞ്ചാരം, കൃഷി, പൈതൃകം എന്നിവക്കുള്ള പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ശൈത്യകാലത്ത് സന്ദർശകർക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്ന മികച്ച ഒരിടം എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ആകർഷണീയത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പാം വില്ലേജിന് സാധിക്കുമെന്ന് 'വാഹ ഡെവലപ്മെന്റ്' ചെയർമാനും അൽ അഹ്സ മേയറുമായ എസ്സാം അൽ മുല്ല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പരിസ്ഥിതി, ജല, കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ പാംസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ്സിന്റെയും പിന്തുണയോടെ 2024 ൽ പണി തുടങ്ങിയ ഈ വില്ലേജ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.