ഈന്തപ്പനത്തണലിൽ വിസ്മയക്കാഴ്ചയായി ജിസാനിലെ ‘വാദി അൽഘർ’text_fields
ജിസാൻ: മരുഭൂമിയുടെ വരണ്ട ഭൂപ്രകൃതിക്കിടയിലും പ്രകൃതിവിസ്മയങ്ങളുടെ കലവറയാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിസാൻ പ്രവിശ്യ. മഴ പെയ്തിറങ്ങുന്നതോടെ പച്ചപ്പണിഞ്ഞ് മനംകവരുന്ന അത്തരം പ്രകൃതിയിടങ്ങളിലൊന്നാണ് അൽഐദാബി ഗവർണറേറ്റിലെ ‘വാദി അൽഘർ’.
തനതായ രൂപത്തിലുള്ള ഈന്തമരങ്ങളും പാറക്കൂട്ടങ്ങളും ചെറുനീരൊഴുക്കുകളും ചേർന്ന് ഈ താഴ്വരക്ക് വേറിട്ടൊരു പ്രകൃതിഭംഗിയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ജിസാൻ നഗരത്തിൽനിന്ന് ഏകദേശം 80 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അൽഐദാബി, മലനിരകളും താഴ്വരകളും പച്ചപ്പാർന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന സുന്ദര ഭൂപ്രദേശമാണ്. മലഞ്ചെരിവുകളിലെ കൃഷിയിടങ്ങളും ഗ്രാമീണതയും പ്രകൃതിയുടെ ശാന്തത ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്നവർക്ക് വേറിട്ട അനുഭവം പകരുന്നു.
താഴ്വരയിലുടനീളം തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന സവിശേഷ രൂപത്തിലുള്ള ഈന്തമരങ്ങളാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. വിശാലമായ വിശറിപോലുള്ള ഇലകളും ശാഖകളായി പടർന്നുനിൽക്കുന്ന കിരീടഭാഗവുമുള്ള ഈ മരങ്ങൾ താഴ്വരക്ക് പ്രത്യേക ചാരുത നൽകുന്നു.
ചുറ്റുമുള്ള പാറക്കെട്ടുകളും തുറസ്സായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളും കാഴ്ച ഭംഗി പകരുന്നുണ്ട്. മഴക്കാലത്താണ് വാദി അൽഘറിന്റെ യഥാർഥ സൗന്ദര്യം പ്രകടമാകുന്നത്. മരങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരുന്ന കാട്ടുചെടികളും പുല്ലുകളും മഴയോടെ കൂടുതൽ പച്ചപ്പാർന്നതാകും.
ഉരുളൻ കല്ലുകൾ, വിവിധ ആകൃതികളിലുള്ള പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ, മണ്ണൊലിപ്പിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട ചെറുകരകൾ എന്നിവയും ഈ വാദിയുടെ സവിശേഷതകളാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലും പ്രകൃതിപഠനത്തിലും താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് കൗതുകക്കാഴ്ചയാണ്.
അൽഐദാബിയിൽനിന്ന് ഹറൂബ് ഗവർണറേറ്റിലേക്കുള്ള അൽമഷാഫ് റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്രയും വേറിട്ട അനുഭവമാണ്. വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ് മലഞ്ചെരിവുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും മനോഹരമായ ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകളും കൃഷിയിടങ്ങളും കാണാം.