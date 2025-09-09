Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 1:39 PM IST

    ‘ഇ​ഹ്സാ​നി​’ലൂ​ടെ 70,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു

    ‘ഇ​ഹ്സാ​നി​’ലൂ​ടെ 70,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു
    വിദ്യാർഥികൾ

    ജി​ദ്ദ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ വാ​ത​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. 'ഇ​ഹ്സാ​ൻ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വേ​ദി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ 2025 ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 70,000 ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​രും ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ഹ്സാ​നി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ 29,000 ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും 27,000 ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 15,000 ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. 53 വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ​താ​യും സൗ​ദി പ്ര​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    സൗ​ദി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ഹ്സാ​ൻ 'ദി ​ലി​റ്റി​ൽ ഫി​ലാ​ന്ത്രോ​പ്പി​സ്റ്റ്' സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 15 വ​യ​സ്സ് വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. 6,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​തി​നോ​ട​കം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​സേ​വ​നം, ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, പ​രി​സ്ഥി​തി, സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ, വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും സാ​മൂ​ഹ്യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​വും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​രെ ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​മു​ള്ള ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു.

