ആറാമത് ഹജ്ജ് സമ്മേളനത്തിനും പ്രദർശനത്തിനും നാളെ ജിദ്ദയിൽ തുടക്കമാകും

ആറാമത് ഹജ്ജ് സമ്മേളനത്തിനും പ്രദർശനത്തിനും നാളെ ജിദ്ദയിൽ തുടക്കമാകുംtext_fields
ജിദ്ദ: സൂപ്പർഡൊമിൽ ഞായറാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ആറാമത് ഹജ്ജ് സമ്മേളനത്തിനും എക്സിബിഷനുമുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. സഊദി വിഷൻ 2030-ന്റെ ഭാഗമായ 'പിൽഗ്രിം എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോഗ്രാമുമായി' സഹകരിച്ച് ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രാലയമാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തീർഥാടകർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി ‘മക്കയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലേക്ക്’ എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. 520ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിനും 150ധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും ആറാമത് പതിപ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. 67,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന പ്രദർശന നഗരിയിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമത, അറിവ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, ബിസിനസ്, നവീകരണം, പരിശീലനം എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന 15 ലധികം പ്രധാന മേഖലകളും പ്രോഗ്രാമുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
അടുത്ത ഹജ്ജ് സീസണിനായുള്ള മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സമ്മേളനം ഒരുക്കുന്നത്. തീർഥാടകർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഒരുക്കം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിഷയങ്ങളും ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പ്രവർത്തന സേവനങ്ങളും, ശാക്തീകരണവും സംയോജനവും, വികസനവും സുസ്ഥിരതയും എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന പാതകളിലായാണ് ഹജ്ജ് സമ്മേളനത്തിന്റെ പരിപാടികൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർഥാടകരുടെ അനുഭവം സമ്പന്നമാക്കൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ചർച്ചകൾ നടക്കും. 42 പ്രാസംഗികരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ 32 സെഷനുകൾ അവതരിപ്പിക്കും.
ഗതാഗതം, ഭക്ഷണം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, താമസം, സുസ്ഥിരത, മാധ്യമങ്ങൾ, ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണം, തീർഥാടകരുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയിലെ പ്രായോഗികവും ഗവേഷണപരവുമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ആറാമത് പതിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി ‘അവബോധത്തിൽ നിന്ന് ശാക്തീകരണത്തിലേക്ക്’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഒരു പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
തീർഥാടകരെ സേവിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കഴിവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിശീലനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ബോധവൽക്കരണ മാർഗങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമുകളും അനുഭവങ്ങളും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു.