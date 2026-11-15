സൗദിയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 413,450 ലഹരിമരുന്ന് ഗുളികകൾ പിടികൂടി

സൗദിയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 413,450 ലഹരിമരുന്ന് ഗുളികകൾ പിടികൂടിtext_fields
ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയിൽ മയക്കുമരുന്ന് പരിശോധന കർശന മാക്കിയതോടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി പേർ ദിവസവും പിടിയിലാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്തെ വടക്കൻ കര അതിർത്തി പോർട്ട് വഴിയെത്തിയ ഒരു ട്രക്കിലെ വാണിജ്യ ചരക്ക് സാധനകൾ ക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലുള്ള വൻ ലഹരി ശേഖരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കര തുറമുഖവും അറേബ്യൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള മുഖ്യ കവാടവുമായ ജോർദാൻ അതിർത്തി ഭാഗത്തുള്ള അൽ ഹദീത ബോർഡർ പോർട്ടിലാണ് വൻ മയക്കു മരുന്ന് വേട്ട നടന്നത്. രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താനുള്ള 413,450 ആംഫെറ്റമൈൻ ഗുളികകൾ ടിന്നിലടച്ച 'ഫാവ ബീൻസ്' ശേഖരത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് പരിശോധന യിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് സകാത്ത്, ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി വക്താവ് ഹമൂദ് അൽ ഹർബി അറിയിച്ചു.
ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ വിഭാഗവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ സ്ക്രീനിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും തത്സമയ കണ്ടെത്തൽ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കസ്റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്കിടെ കയറ്റുമതി തടഞ്ഞതായി അതോറിറ്റി വക്താവ് പറഞ്ഞു. സമൂഹ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മയക്കുമരുന്നുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് നിരോധിത വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള അതോറിറ്റിയുടെ പഴുതടച്ചുള്ള പരിശോധന തുടരുകയാണ്. വിവിധ രീതിയിലുള്ള കള്ളക്കടത്ത് ശ്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി എല്ലാ കര, കടൽ, വ്യോമ പ്രവേശന കേന്ദ്രങ്ങളിലും കസ്റ്റംസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നത് സകാത്ത്, നികുതി, കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അൽ ഹർബി വ്യക്തമാക്കി.
അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളാൽ സജ്ജമായ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ വിഭാഗം യാത്രക്കാരുടെ ശരീര ഭാഷ വായിക്കാനും കള്ളക്കടത്തുകാർ പിന്തുടരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ രീതികൾ തിരിച്ചറിയാനും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച വിദഗ്ധരടങ്ങുന്നവർ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ വെട്ടിച്ച് സൗദിയിലേക്ക് മയക്കുമരുന്നുകളോ നിരോധിത വസ്തുക്കളോ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ആത്മഹത്യാപരമാണ്. രാജ്യത്തേക്കുള്ള എല്ലാ പ്രവേശന സ്ഥലങ്ങളിലും കസ്റ്റംസ് നിയന്ത്രണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിരോ ധിത വസ്തുക്കൾ കടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത അതോറിറ്റി ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. സംശയാസ്പദമായ ഏതെങ്കിലും കള്ളക്കടത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ 1910 എന്ന രഹസ്യ ഹോട്ട്ലൈൻ നമ്പർ വഴിയോ, 1910@zatca.gov.sa എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലോ, 009661910 എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നമ്പറിലോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അതോറിറ്റി പൊതുജനങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച് അഭ്യർഥിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ വിവരം അറിയിക്കുന്ന വർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിനൊപ്പം അവരുടെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കിവെക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.