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Madhyamam
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    ത​ബൂ​ക്കി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു

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    ത​ബൂ​ക്കി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു
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    ത​ബൂ​ക്ക്: ത​ബൂ​ക്ക് റീ​ജ്യ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റും (അ​മാ​ന) സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി. ത​ബൂ​ക്ക് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മ​ദീ​ന റോ​ഡി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യ ര​ണ്ട് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി അ​മാ​നാ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് യ​ഹ്‍യ അ​ൽ ജ​റാ​ഹ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ടി​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും (കാ​ൻ​ഡ് ഫു​ഡ്) പൊ​ട്ട​റ്റോ ചി​പ്സു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 20 ട​ൺ വ​രു​ന്ന കേ​ടാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ​യും ഫീ​ൽ​ഡ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​മാ​ന​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

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    News Summary - 20 Tonnes of Expired Food Seized and Destroyed in Tabuk
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