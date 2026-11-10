തബൂക്കിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 20 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചുtext_fields
തബൂക്ക്: തബൂക്ക് റീജ്യൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റും (അമാന) സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 20 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടികൂടി. തബൂക്ക് നഗരത്തിലെ മദീന റോഡിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി എത്തിയ രണ്ട് ട്രക്കുകൾ പരിശോധനക്കിടെ കണ്ടെത്തിയതായി അമാനാ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് യഹ്യ അൽ ജറാഹ് വ്യക്തമാക്കി.
ടിൻ ഭക്ഷണങ്ങളും (കാൻഡ് ഫുഡ്) പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സുകളും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 20 ടൺ വരുന്ന കേടായ സാധനങ്ങളാണ് ഇവയിലുണ്ടായിരുന്നത്. സൗദി ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റിയുടെയും ഫീൽഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീമുകളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. പിടിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾ അമാനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു.