അമേരിക്ക പിന്മാറ്റം; ഫിഫ അണ്ടർ -17 ലോകകപ്പിൽ ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന് അരങ്ങേറ്റം

അമേരിക്ക പിന്മാറ്റം; ഫിഫ അണ്ടർ -17 ലോകകപ്പിൽ ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന് അരങ്ങേറ്റംtext_fields
ദോഹ: ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ പിന്മാറിയതോടെ പകരക്കാരായി ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് ടൂർണമെന്റിൽ മത്സരിക്കും. കോൺകാഫുമായി നടത്തിയ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഫിഫയുടെ തീരുമാനം. ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിൽ കന്നി അങ്കത്തിനാണ് ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഫിഫയുടെ നിയമാവലി പ്രകാരം ഫിഫ യൂത്ത് ബോയ്സ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് കമ്മിറ്റി ബ്യൂറോ ആണ് ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലികിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് കാഴ്ചവെച്ച മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ ലോകകപ്പിലേക്ക് വഴിതുറന്നത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ അമേരിക്കയും ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കും ഏഴ് പോയന്റുകൾ വീതം നേടി ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഇരുടീമുകളും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരം സമനിലയിലാണ് അവസാനിച്ചത്. യോഗ്യത നേടാതെ പോയ ടീമുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കിങ്ങുള്ള ടീമെന്ന പരിഗണനയിലാണ് ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.