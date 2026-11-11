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മന്ത്രിതല പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തുtext_fields
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News Summary - The Prime Minister Participated in the Special Ministerial Meeting
പാരിസ്: ഫ്രഞ്ച് തലസ്ഥാനമായ പാരിസിൽ നടക്കുന്ന ജി 7 മന്ത്രിതല യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി പങ്കെടുത്തു. ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവക്കുപുറമേ പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഇറ്റലി, ബ്രിട്ടൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു.
മേഖലയിലെ നിലവിലെ സുരക്ഷാ -രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ യോഗം വിലയിരുത്തി. സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും മേഖലയിൽ സുരക്ഷയും സമാധാനവും ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളും സംയുക്ത നീക്കങ്ങളും ചർച്ചയായി. സമുദ്ര നാവിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും മേഖലയിൽ ശാശ്വത സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്ന സമഗ്ര കരാറുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ചാവിഷയമായി
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