തണുപ്പ്​ മൈനസ്​ തൊട്ടു

cancel camera_alt മരുഭൂമിയും നഗരങ്ങളുമെല്ലാം തണുപ്പിൽ വിറക്കുകയാണ്​. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും ശനിയാഴ്ച രാവിലെയുമായി കടുത്ത തണുപ്പാണ്​ അനുഭവപ്പെട്ടത്​. ദോഹയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോ​ഹ: വീ​ശി​യ​ടി​ച്ച കാ​റ്റി​നു​പി​ന്നാ​ലെ ത​ണു​ത്തു​വി​റ​ച്ച പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ന്ന​ത്. ദോ​ഹ​യി​ലും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഏ​ഴ്​ ഡി​ഗ്രി​യി​ലും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല​യാ​യ​തോ​ടെ ആ​ളു​ക​ൾ വി​റ​ച്ചു. ന​ഗ​രം വി​ട്ട്, ഉ​ൾ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പ്​ അ​തി​ലും ക​ഠി​ന​മാ​യി. അ​ബു സം​റ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​ത്. ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ്ര​കാ​രം അ​ബു സം​റ​യി​ൽ അ​തി​രാ​വി​ലെ മൈ​ന​സി​ലേ​ക്ക്​ താ​ഴ്​​ന്നു. മൈ​ന​സ്​ 2.4 ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്നാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ 13 ഡി​ഗ്രി​വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ശ​രാ​ശ​രി താ​പ​നി​ല. അ​ൽ​റ​യ്യാ​നി​ലെ സൗ​ദ ന​തീ​ലി​ൽ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ത​ണു​പ്പും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ബു സം​റ​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ പൂ​ജ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല താ​ഴു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​വി​ഭാ​ഗം നേ​ര​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ പു​ല​​​ർ​ച്ചെ മൈ​ന​സി​ലേ​ക്ക്​ താ​ഴ്ന്ന​ത്. ദു​ഖാ​നി​ലും ഉ​മ്മു​ബാ​ബി​ലും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല ര​ണ്ട്​ ഡി​ഗ്രി​വ​രെ​യെ​ത്തി. കാ​റ്റും മേ​ഘ​പ​ട​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ണു​പ്പ്​ തു​ട​രും. പ​ക​ലും ശ​ക്​​ത​മാ​യ കാ​റ്റ്​ വി​ശി​യ​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. ഒ​പ്പം, ക​ട​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്​​ധ​മാ​വാ​നും തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഉ​യ​രാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ര​യി​ൽ എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ 18 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വീ​ശി​യ​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​റ്റ്​ 24 വ​രെ എ​ത്തി​യേ​ക്കാം. ക​ട​ലി​ൽ 17 മു​ത​ൽ 27 വ​രെ​യും കൂ​ടി​യാ​ൽ 37 വ​രെ​യും കാ​റ്റ്​ വീ​ശും. മൈ​ന​സ് 2.4​ ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ അ​ബൂ സം​റ •വി​ശീ​യ​ടി​ച്ച്​ കാ​റ്റുംക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച​യി​ൽ ത​ന്നെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പ്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​വി​ഭാ​ഗം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

The cold was Increased: Touched the minesDegree in the desert