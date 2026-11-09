ദക്ഷിണ കൊറിയയെ സൂപ്പർതാരം സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ നയിക്കും

ദക്ഷിണ കൊറിയയെ സൂപ്പർതാരം സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ നയിക്കുംtext_fields
ദോഹ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സുവർണപാദുകം ഏഷ്യയിലെത്തിച്ച ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സ്ട്രൈക്കർ സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ ഖത്തറിൽ ബൂട്ടുകെട്ടാനെത്തും. ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ദേശീയ ടീമിനെ സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ നയിക്കും. നവംബർ 13ന് സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെയും നവംബർ 17ന് ഖത്തറിനെതിരെയുമാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ അണിനിരക്കുക.
2022ലാണ് സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ 23 ഗോളുമായി മുഹമ്മദ് സലാഹിനൊപ്പം ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പങ്കിട്ടത്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര് ലീഗില് 100 ഗോള് നേടുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യന് താരവുമാണ്. ടോട്ടനത്തെ 2018 -19 സീസണിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിലും, 2020 -21 സീസണിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോൾ ലീഗ് ഫൈനലിലും എത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മുന്നിൽനിന്ന് നയിച്ചു. ടോട്ടനം ഹോട്സ്പറിനു വേണ്ടി 454 മത്സരം കളിച്ച താരം 173 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 2025 ആഗസ്റ്റിൽ റെക്കോർഡ് തുകക്ക് അമേരിക്കൻ ക്ലബ്ബായ ലോസ് ആഞ്ചലസ് എഫ്.സിയിലേക്ക് മാറി.