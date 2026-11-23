സാംസങ് ഗാലക്സി എ 18 ഖത്തറിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ദോഹത്നtext_fields
ദോഹ: ആകർഷകമായ സ്ലിം ഡിസൈൻ, മികച്ച ക്യാമറ സൗകര്യങ്ങൾ, ദീർഘകാല സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവ ഒത്തുചേരുന്ന പുതിയ സാംസങ് ഗാലക്സി എ18 ഖത്തറിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ദോഹത്ന ഇന്നൊവേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അലി ബിൻ അലി ഹോൾഡിങ്ങിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദോഹത്ന ഇന്നൊവേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഖത്തറിലെ അംഗീകൃത സാംസങ് വിതരണക്കാരാണ്.
ബ്ലാക്ക്, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ, സിൽവർ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ ഗാലക്സി എ18 മോഡൽ ദൈനംദിന ഉപയോഗങ്ങൾക്കും വിനോദങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
6.7 ഇഞ്ച് FHD+ Super AMOLED ഡിസ് പ്ലേ മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നൽകുന്നു. 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സുഗമമായ സ്ക്രോളിങ് ഉറപ്പാക്കുമ്പോൾ, 7.7 mm കനമുള്ള ബോഡി ഫോണിന് പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നു. വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മികച്ച ഫോട്ടോകൾ പകർത്താൻ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണുള്ളത്. 50MP പ്രധാന ക്യാമറ, ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോകൾക്കായി 5MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ, സൂക്ഷ്മമായ ദൃശ്യങ്ങൾക്കായി 2MP മാക്രോ ക്യാമറ കൂടാതെ, സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 13MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ 'സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്' ഫീച്ചറിലൂടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചും വേഗത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. 5,000mAh ബാറ്ററിയും 25W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സൗകര്യവും മികച്ച ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ സാംസങ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗാലക്സി എ18 പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ പങ്കാളികൾ വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്മാർട്ട്ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്.