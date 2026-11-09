സംസ്കൃതി ഖത്തർ സി.വി ശ്രീരാമൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം സുകുമാർ കാനഡക്ക്

സംസ്കൃതി ഖത്തർ സി.വി ശ്രീരാമൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം സുകുമാർ കാനഡക്ക്text_fields
ദോഹ: സംസ്കൃതി ഖത്തർ പതിമൂന്നാമത് സി.വി. ശ്രീരാമൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഡോ. സുകുമാർ കാനഡക്ക്. ദോഹയിൽ നടന്ന വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പുരസ്കാര ജേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘മാനസിയുടെ നോവലുകൾ’ എന്ന ചെറുകഥയാണ് ഡോ. സുകുമാറിനെ പുരസ്കാരത്തിനർഹനാക്കിയത്. 50,000 രൂപയും സി.വി. ശ്രീരാമൻ സ്മാരക പ്രശസ്തിശിൽപവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.
1987 മുതൽ കാനഡയിലെ വാൻകൂവറിൽ താമസമാക്കിയ എൻജിനീയറും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോ. സുകുമാർ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയാണ്. കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുംമുമ്പ് കാലിക്കറ്റ് റീജിയണൽ എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽ (ആർ.ഇ.സി) അധ്യാപകനായിരുന്നു. വിവിധ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവായ ഡോ. സുകുമാർ വിവിധ പത്രങ്ങളിലും അനുകാലികങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളും ചെറുകഥകളും യാത്രാവിവരണങ്ങളും കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈരളി, അമൃത ടിവി ചാനലുകളിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡോ. സുകുമാറിന് 'ദ്രൗപദി' എന്ന നോവലിന്റെ വിവർത്തനത്തിന് 2024-ലെ ഫോക്കാനയുടെ മികച്ച വിവർത്തനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രശസ്ത കഥാകാരനും നോവലിസ്റ്റും സാഹിത്യ അക്കാദമി, വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവുമായ ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ ചെയർമാനും, വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവ് ആർ. രാജശ്രീ, കെ.വി. മോഹൻകുമാർ അംഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമിതിയാണ് പുരസ്കാരജേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വിഷയത്തിലെ പുതുമയും, ഭാഷ, ക്രാഫ്റ്റ്, കഥാപാത്രവികാസം എന്നിവയിലെ മികവും ഡോ. സുകുമാറിന്റെ ‘മാനസിയുടെ നോവലുകൾ’ എന്ന കഥയുടെ പ്രത്യേകതകളായി പുരസ്കാര സമിതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജപ്പാൻ, ചൈന, ആസ്ത്രേലിയ, ന്യൂസിലന്റ്, കാനഡ, അമേരിക്ക, വിവിധ യൂറോപ്പ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, ഗൾഫുനാടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലയാളി എഴുത്തുകാരിൽനിന്ന് ലഭിച്ച 91 ചെറുകഥകളാണ് ഈ വർഷം പുരസ്കാരത്തിനായി മത്സരിച്ചത്.
നവംബർ 19ന് വൈകിട്ട് ഐ.സി.സി അശോകഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അവാർഡ് സമിതി ചെയർമാനും പ്രശസ്ത കഥാകാരനും നോവലിസ്റ്റുമായ ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണം നടത്തും. ദോഹയിലെ ഖത്തർ സംസ്കൃതി ഓഫിസിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംസീർ അരീക്കുളം, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ. സുനിൽകുമാർ, പുരസ്കാര സമിതി കൺവീനർ ശ്രീനാഥ് ശങ്കരൻകുട്ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.