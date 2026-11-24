റിയാദ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ബ്രാഞ്ചിന് തുടക്കംtext_fields
ദോഹ: ആരോഗ്യ സേവന മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റിയാദ മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ബ്രാഞ്ചിന് തുടക്കമായി. റിയാദ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ചെയർമാൻ ശൈഖ് ജാസിം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി പുതിയ ബ്രാഞ്ചിന്റെ സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒയുമായ ജംഷീർ ഹംസ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. അബ്ദുൽ കലാം, മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
റിയാദ മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെ തുടർച്ചയായ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലെ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തുള്ള താമസക്കാർക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് വിപുലീകരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. പുതിയ ബ്രാഞ്ച് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 7 മണി മുതൽ രാത്രി 11 മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കും. റിയാദയുടെ വളർച്ചയിലെ ഒരു പ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചെന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ ജംഷീർ ഹംസ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. മികച്ച ഡോക്ടർമാരുടെയും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ എല്ലാവർക്കും വിശ്വസനീയമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ ബ്രാഞ്ചിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ജനറൽ മെഡിസിൻ, ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ, ഓർത്തോപീഡിക്സ്, ഇ.എൻ.ടി, റേഡിയോളജി, ലബോറട്ടറി, ഡെന്റൽ, ഒപ്റ്റോമെട്രി എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഫാർമസി സൗകര്യവും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ കൃത്യസമയത്ത് നടത്തുന്നതിന്റെയും രോഗങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞു.പുതിയ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിങ് ഉടൻ നടക്കും. കൂടുതൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കും.