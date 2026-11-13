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    ഖത്തർ അമീർ -ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സംഭാഷണം; മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി

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    ഖത്തർ അമീർ -ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സംഭാഷണം; മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി
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    ദോഹ: മേഖലയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത് ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആൻഡി ബേൺഹാമും ടെലിഫോണിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തി.

    മേഖലയിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കക്ഷികളും സമഗ്രമായ കരാറിലെത്തുന്നതിനുമായി നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇരുവരും പങ്കുവെച്ചു. മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുകയും, സമുദ്രഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യവും ഊർജ്ജ വിതരണ സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തി. മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഖത്തർ നടത്തുന്ന മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.

    ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും സഹകരണവും വിലയിരുത്തിയ നേതാക്കൾ, പൊതുതാൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ, വിവിധ മേഖലകളിലെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ എന്നിവയും ചർച്ച ചെയ്തു.

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