ഖത്തറിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ മഴ

ഖത്തറിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ മഴtext_fields
ദോഹ: കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നലെ മഴ ലഭിച്ചു. റാസ് ലഫാൻ, ദഖീറ, അൽഖോർ എന്നിവിടങ്ങളിടക്കം മഴ ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ചയും ഖത്തറിൽ അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥ ആരിക്കും. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഇടവിട്ട് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
അതേസമയം, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ശക്തമായാൽ ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടെ താപനിലയിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഖത്തർ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. പകൽ സമയത്ത് മിതമായ കാലാവസ്ഥയും രാത്രിയിലും പുലർച്ചെയും താരതമ്യേന തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും അനുഭവപ്പെടും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ ഉയർന്ന താപനില 33 ഡിഗ്രി വരെയും കുറഞ്ഞ താപനില 18 ഡിഗ്രി വരെയും ആയിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് തുടരാനാണ് സാധ്യത.