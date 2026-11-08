ക്യു.എസ്.എഫ്.എ പാഡൽ ടൂർണമെന്റ് ഇന്നു മുതൽ

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ക്യു.എസ്.എഫ്.എ പാഡൽ ടൂർണമെന്റ് ഇന്നു മുതൽtext_fields
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News Summary - QSFA Padel Tournament
ദോഹ: ഖത്തർ സ്പോർട്സ് ഫോർ ഓൾ ഫെഡറേഷൻ' (ക്യു.എസ്.എഫ്.എ) സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന പാഡൽ ടൂർണമെന്റ് ഇന്നു മുതൽ അൽ സദ്ദ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിലെ പ്ലാറ്റിനം പാഡൽ കോർട്ടിൽ നടക്കും. നവംബർ 10 വരെ നീളുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ 16 വയസ്സിനു മുകളിലോ പ്രയാമുള്ള പുരുഷന്മാർ മാറ്റുരക്കും.
ഖത്തറിൽ പാഡൽ കായികയിനത്തിനുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതി കണക്കിലെടുത്ത്, കായികരംഗത്ത് യുവാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ടൂർണമെന്റുകളുടെ വിജയവും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന താൽപര്യവും മികച്ച സംഘാടനത്തോടെ പുതിയൊരു പതിപ്പ് ഒരുക്കാൻ പ്രചോദനമേകുന്നുവെന്ന് ഖത്തർ സ്പോർട്സ് ഫോർ ഓൾ ഫെഡറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുല്ല അൽ ദോസാരി പറഞ്ഞു.
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