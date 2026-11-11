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    ഖത്തർ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു

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    ഖത്തർ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു
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    ജോ​യ​ന്റ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ

    ഹ​സ്സ​ൻ ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തപ്പോൾ

    ഖത്തർ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു

    ദോഹ: ബഹ്‌റൈൻ തലസ്ഥാനമായ മനാമയിൽ നടന്ന ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ ജോയന്റ് ഡിഫൻസ് കൗൺസിലിന്റെ 23ാമത് സമ്മേളനത്തിൽ ഖത്തർ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ഹസ്സൻ ആൽഥാനി പങ്കെടുത്തു. ജി.സി.സി അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അജണ്ടയിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. 23ാമത് സെഷനിലെ തീരുമാനങ്ങൾക്കും ശുപാർശകൾക്കും അംഗീകാരം നൽകി. ഖത്തർ സായുധ സേനയിലെ മുതിർന്ന കമാൻഡർമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന സംഘവും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

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    News Summary - Qatar's Deputy Prime Minister attended.
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