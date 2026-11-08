"സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പങ്ക് വഹിക്കാനാകും'text_fields
ദോഹ: ലോകസമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്ന് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി. അത്തരം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര പരിചയവും സാമ്പത്തിക കരുത്തും ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആഗോള സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ബ്രിട്ടനിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിയനിൽ 'വിഭജിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ സമൃദ്ധിയും ചെറുരാജ്യങ്ങളും ആഗോള സ്വാധീനവും' എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആഗോള സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക്, അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും. ഒറ്റപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങൾക്ക് പകരം സംഘടിതവും സുസ്ഥിരവുമായ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവരണം.
സൈനിക ശക്തികൊണ്ട് സമാധാനം നിലനിർത്താനാവില്ലെന്ന് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം രൂപംകൊണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര ക്രമം നമ്മെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു. പകരം, സഹകരണവും സ്ഥിരതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, തുറന്ന വിപണികൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി കെട്ടിപ്പടുക്കുകയായിരുന്നു. 1945 -ന് ശേഷം 120 ലധികം രാജ്യങ്ങൾ രൂപംകൊണ്ടു. ഖത്തർ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വികസിക്കാനും മറ്റ് വൻശക്തികളുടെ അധിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രാദേശിക ആധിപത്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നേടാനും അവസരമൊരുക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ആഗോള മാറ്റങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ നിഷ്ക്രിയമായി നിൽക്കുന്നതിനു പകരം, വർത്തമാനകാലത്തെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.