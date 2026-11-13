ആഫ്രിക്കയിൽ നിക്ഷേപം വിപുലപ്പെടുത്തി ഖത്തർtext_fields
ദോഹ: ആഫ്രിക്കയിലെ ഊർജ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം വിപുലപ്പെടുത്തി ഖത്തർ എനർജി. നമീബിയൻ തീരത്തെ പ്രധാന എണ്ണ പര്യവേക്ഷണ ബ്ലോക്കുകളിലാണ് ഖത്തർ എനർജി പുതിയതായി ഓഹരി പങ്കാളിത്തം നേടുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഊർജ കമ്പനിയായ ഷെവ്റോണിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 25 ശതമാനം ഓഹരിയാണ് ഖത്തർ എനർജി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. റെഗുലേറ്ററി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതോടെ കരാർ ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വരും.
അമേരിക്കൻ ഊർജ കമ്പനിയായ ഷെവ്റോണിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 25 ശതമാനം ഓഹരിയാണ് ഖത്തർ എനർജി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പെട്രോളിയം എക്സ്പ്ലൊറേഷൻ ലൈസൻസ് 0082 എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഖലയിലാണ് ഖത്തറിന്റെ നിക്ഷേപം. ഏകദേശം 11,444 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ ലൈസൻസിന് കീഴിൽ രണ്ട് പര്യവേക്ഷണ ബ്ലോക്കുകളാണുള്ളത്. നമീബിയൻ കടലോരത്തെ വാൽവിസ് ബേസിനിലാണ് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ. കരാർ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പദ്ധതിയിൽ ഷെവ്റോണിന്റെ ഓഹരി 80 -ൽ നിന്ന് 55 ശതമാനമായി കുറയും. നമീബിയൻ കമ്പനികളായ നാംകോർ ഇ ആൻഡ് പി, കസ്റ്റോസ് എനർജി എന്നിവക്ക് 10 ശതമാനം വീതവും ഓഹരിയുണ്ടാകും. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ഷെവ്റോണിനായിരിക്കും.
ഷെവ്റോൺ, ഷെൽ തുടങ്ങിയ ഊർജ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ച് നേരത്തെയും നമീബിയയിൽ വിവിധ പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതികളിൽ ഖത്തർ എനർജി പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഓറഞ്ച് ബേസിൻ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.