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    ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ

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    ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ
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    ദോ​ഹ: ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി. ന​മീ​ബി​യ​ൻ തീ​ര​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന എ​ണ്ണ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി പു​തി​യ​താ​യി ഓ​ഹ​രി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം നേ​ടു​ന്ന​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഊ​ർ​ജ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഷെ​വ്റോ​ണി​ന്റെ അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 25 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ഹ​രി​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ക​രാ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ വ​രും.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഊ​ർ​ജ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഷെ​വ്റോ​ണി​ന്റെ അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 25 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ഹ​രി​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പെ​ട്രോ​ളി​യം എ​ക്സ്പ്ലൊ​റേ​ഷ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സ് 0082 എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പം. ഏ​ക​ദേ​ശം 11,444 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ഈ ​ലൈ​സ​ൻ​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ ര​ണ്ട് പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ന​മീ​ബി​യ​ൻ ക​ട​ലോ​ര​ത്തെ വാ​ൽ​വി​സ് ബേ​സി​നി​ലാ​ണ് ഈ ​ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ. ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഷെ​വ്റോ​ണി​ന്റെ ഓ​ഹ​രി 80 -ൽ ​നി​ന്ന് 55 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​യും. ന​മീ​ബി​യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​യ നാം​കോ​ർ ഇ ​ആ​ൻ​ഡ് പി, ​ക​സ്റ്റോ​സ് എ​ന​ർ​ജി എ​ന്നി​വ​ക്ക് 10 ശ​ത​മാ​നം വീ​ത​വും ഓ​ഹ​രി​യു​ണ്ടാ​കും. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല ഷെ​വ്റോ​ണി​നാ​യി​രി​ക്കും.

    ഷെ​വ്റോ​ൺ, ഷെ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഊ​ർ​ജ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് നേ​ര​ത്തെ​യും ന​മീ​ബി​യ​യി​ൽ വി​വി​ധ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യു​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ഓ​റ​ഞ്ച് ബേ​സി​ൻ ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്.

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    News Summary - QatarEnergy Expands African Investment
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