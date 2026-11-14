ശൈത്യകാല ആരംഭം; ഗസ്സയിൽ മാനുഷിക സഹായം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ

ശൈത്യകാല ആരംഭം; ഗസ്സയിൽ മാനുഷിക സഹായം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾtext_fields
ദോഹ: ശൈത്യകാലം ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഗസ്സ മുനമ്പിലേക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ മാനുഷിക സഹായം അടിയന്തരമായി എത്തിക്കണമെന്ന് ഖത്തർ, ബ്രിട്ടൻ, ജോർഡാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങളുടെയും അവശ്യവസ്തുക്കളുടെയും ക്ഷാമം ഗസ്സയിലെ ദുരിതം അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ന്യൂയോർക്കിലെ യു.എൻ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഖത്തറിന്റെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ശൈഖ ആലിയ അഹമ്മദ് ബിൻ സൈഫ് ആൽഥാനിയും മറ്റ് 53 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.
ഗസ്സയിൽ ആവശ്യമായ മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ അടിയന്തരമായി എത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന യു.എൻ സുരക്ഷാസമിതി പ്രമേയം നടപ്പാക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും മതിയായ പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ശൈത്യകാലം കടുക്കുന്നതോടെ ഹൈപ്പോതെർമിയ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ പടരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ലഭ്യമായ എല്ലാ അതിർത്തി കവാടങ്ങളിലൂടെയും കരമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയും സഹായം വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പുതിയ ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ സൗകര്യമൊരുക്കണം. ഇന്ധനം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വ ഉപകരണങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ, പാർപ്പിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ എന്നിവ ഗസ്സയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. കിഴക്കൻ ജറുസലേമിലെയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും ആശുപത്രികളിലേക്ക് രോഗികളെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കണം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, ആശുപത്രികൾ എന്നിവക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകണം. ഇവർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുതാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ഗസ്സയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റി, ഗസ്സ ഭരണത്തിനായുള്ള ഇടക്കാല ദേശീയ സമിതി, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ, മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് അടിയന്തര ശൈത്യകാല മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കും ഗസ്സയിലെ ആരോഗ്യ മേഖല പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുള്ള പിന്തുണ തുടരുമെന്ന് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ആവർത്തിച്ചു. ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സഹായമെത്തിക്കുന്നതിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെയും ഇന്റർനാഷണൽ റെഡ് ക്രോസ്, റെഡ് ക്രസന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്നിവയുടെ ഇടപെടൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.