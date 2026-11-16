ഖത്തർ -യു.എ.ഇ സൂപ്പർ കപ്പ് ഡിസംബർ 17 മുതൽtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറിലെയും യു.എ.യിലെയും പ്രമുഖ ക്ലബുകൾ മറ്റുരക്കുന്ന ഖത്തർ -യു.എ.ഇ സൂപ്പർ കപ്പ് ഡിസംബർ 17 മുതൽ 20 വരെ. ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ നാലാം പതിപ്പ് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലുമായി നടക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി അറിയിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാല് വീതം ക്ലബ്ബുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ എട്ട് ടീമുകളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക. നാല് കിരീടങ്ങൾക്കായി ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രമുഖ ക്ലബുകൾ മത്സരിക്കും.
ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരമായ ചലഞ്ച് ഷീൽഡ് ഡിസംബർ 17ന് നടക്കും. ദോഹ ബാങ്ക് സ്റ്റാർസ് ലീഗ് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ ഖത്തറിന്റെ അൽ ഷമാൽ എസ്.സിയും അഡ്നോക് പ്രോ ലീഗ് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ യു.എ.ഇയുടെ ഷബാബ് അൽ അഹ്ലിയും ഏറ്റുമുട്ടും. ദോഹയിലെ ജാസിം ബിൻ ഹമദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7 മണിക്കാണ് മാച്ച് നടക്കുക.
അഡ്നോക് പ്രോ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ യു.എ.ഇയുടെ അൽ ഐൻ എഫ്.സിയും ദോഹ ബാങ്ക് സ്റ്റാർസ് ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഖത്തറിന്റെ അൽ സദ്ദ് എസ്.സിയും തമ്മിലുള്ള സൂപ്പർ ഷീൽഡ് മത്സരത്തിന് ഡിസംബർ 18ന് രാത്രി 7 മണിക്ക് ഹസ്സ ബിൻ സായിദ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകും.
ഖത്തർ കപ്പ് വിജയികളായ അൽ റയ്യാൻ എസ്.സിയും അബുദാബി ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് കപ്പ് ജേതാക്കളായ യു.എ.ഇയുടെ അൽ വഹ്ദ എഫ്.സിയും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ചലഞ്ച് കപ്പിന് ഡിസംബർ 19ന് അഹമ്മദ് ബിൻ അലി സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകും.
ടൂർണമെന്റിന്റെ സമാപനമായ സൂപ്പർ കപ്പിൽ, യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ്സ് കപ്പ് ജേതാക്കളായ അൽ ജസീറ എഫ്.സിയും അമീർ കപ്പ് ജേതാക്കളായ ഖത്തറിന്റെ അൽ ഗറാഫ എസ്.സിയും ഏറ്റുമുട്ടും. ഡിസംബർ 20ന് അബുദാബിയിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7 മണിക്കാണ് കലാശപ്പോരാട്ടം.
ഖത്തറും യു.എ.ഇയും തമ്മിലുള്ള കായിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ടൂർണമെന്റ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ക്ലബ്ബുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കുന്നതിനും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഫുട്ബാളിന്റെ വളർച്ചക്കും ടൂർണമെന്റ് വലിയ പങ്കുവഹിക്കും. മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.