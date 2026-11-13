ഖത്തർ -തുർക്കിയ സൈനിക സഹകരണം: സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു

ഖത്തർ -തുർക്കിയ സൈനിക സഹകരണം: സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറും തുർക്കിയയും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയും തുർക്കിയ പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാനും ചേർന്നാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. ഇസ്താംബുളിലെ ഡോൾമാബാച്ചെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചാണ് കരാറിൽ ഒപ്പിവെച്ചത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും അസ്ഥിരതയും വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തുർക്കിയയുമായി ഖത്തർ കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ കരാറിന് പുറമെ, വിദ്യാഭ്യാസം, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം, വിപണി നിരീക്ഷണം, സമാധാനത്തിനായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കൽ, അനുരഞ്ജനം, സംഘർഷ പരിഹാരം എന്നീ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിനുള്ള വിവിധ കരാറുകളും ധാരണാപത്രങ്ങളും ഇരുനേതാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കൈമാറി. ഖത്തർ -തുർക്കിയ സുപ്രീം സ്ട്രാറ്റജിക് കമ്മിറ്റിയുടെ 12ാമത് യോഗത്തിന്റെ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയും ഇരുനേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൈമാറി.
ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി, ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ആൽഥാനി, അമീരി ദിവാൻ ചീഫ് അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖുലൈഫി, ധനകാര്യ മന്ത്രി അലി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ കുവാരി, വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി ശൈഖ് ഫൈസൽ ബിൻ ഥാനി ആൽഥാനി എന്നിവരും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.
തുർക്കിയ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകാൻ ഫിദാൻ, ട്രഷറി -ധനകാര്യ മന്ത്രി മെഹ്മെത് സിംസെക്, ദേശീയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി യാഷർ ഗുലർ, വ്യവസായ-സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രി മെഹ്മെത് ഫാത്തിഹ് കാസിർ, വാണിജ്യ മന്ത്രി ഒമർ ബൊലാത് എന്നിവരും മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.