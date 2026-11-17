മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളുമായി ഖത്തർ; ഇറാനുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചtext_fields
ദോഹ: അമേരിക്ക -ഇറാൻ സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇറാൻ ഒഫീഷ്യലുകളുമായി ഇന്ന് നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുമെന്നും ഖത്തർ. ദോഹയിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഡോ. മാജിദ് അൽ അൻസാരിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. നിലവിലുള്ള സമാധാന നിർദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറുന്നതിനും മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമാണ് ഇറാൻ പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ കുറച്ച് സമവായത്തിലെത്തുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
മേഖലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും ഇരുകക്ഷികളോടും ഖത്തർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ചർച്ചകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രകോപനങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ കക്ഷികളും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.