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ബഹ്റൈനു നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം: പ്രതിഷേധിച്ച് ഖത്തർtext_fields
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News Summary - Qatar Strongly Condemns Iranian Attacks on Bahrain
ദോഹ: ബഹ്റൈനു നേരെയുള്ള ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഖത്തർ. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ മേഖലയിലെ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ സങ്കീർണ്ണമാക്കും. പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ -നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
ബഹ്റൈന്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതക്കും നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും യു.എൻ ചാർട്ടറിന്റെയും നല്ല അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണിതെന്നും ഖത്തർ വ്യക്തമാക്കി. ബഹ്റൈന് പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ഖത്തർ, രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണ നൽകുമെന്നും ആവർത്തിച്ചു.
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