സൗദിക്കുനേരെ ഹൂതി ആക്രമണം: ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഖത്തർ

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സൗദിക്കുനേരെ ഹൂതി ആക്രമണം: ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഖത്തർtext_fields
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News Summary - Qatar strongly condemns Houthi attack on Saudi Arabia
ദോഹ: സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് നേരെ ഹൂതി ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളെ ഖത്തർ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം റിയാദ് നഗരത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സൗദിയുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റവും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനവുമാണിത്.സാധാരണക്കാരെയും സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇത്തരം ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത നടപടികൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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