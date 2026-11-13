ഗസ്സയിൽ ആശുപത്രിക്കുനേരെ ആക്രമണം: ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ച് ഖത്തർtext_fields
ദോഹ: ഗസ്സയിലെ ഖാൻ യൂനിസിലുള്ള നാസ്സർ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ സർജിക്കൽ വിഭാഗത്തിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ഖത്തർ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. നിരവധി സിവിലിയന്മാരുടെ മരണത്തിനും പരിക്കിനും ഇടയാക്കിയ സംഭവം ഫലസ്തീൻ ജനതക്കുനേരെയുള്ള ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഖത്തർ വ്യക്തമാക്കി.സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം നിറവേറ്റണമെന്നും ഇത്തരം ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഖത്തർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ പോരാട്ടത്തിനും അവകാശങ്ങൾക്കും ഖത്തറിന്റെ പിന്തുണ തുടരുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.