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    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കു​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം: ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ

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    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കു​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം: ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ
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    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഖാ​ൻ യൂ​നി​സി​ലു​ള്ള നാ​സ്സ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ന്റെ സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സൈ​ന്യം ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നും പ​രി​ക്കി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ സം​ഭ​വം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കു​നേ​രെ​യു​ള്ള ഹീ​ന​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം നി​റ​വേ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം ക്രൂ​ര​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ​വ​രെ നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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