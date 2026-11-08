ഇറാനും യു.എസും കരാറിലെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ തള്ളി ഖത്തർ

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Posted Ondate_range
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ഇറാനും യു.എസും കരാറിലെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ തള്ളി ഖത്തർtext_fields
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News Summary - Qatar rejects false propaganda that Iran and US failed to reach agreement
ദോഹ: യു.എസും ഇറാനും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന രീതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതായി പ്രചരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യാജമാണെന്ന് ഖത്തർ. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനിയുടെ പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും വസ്തുതാവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ഖത്തർ ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.
മേഖലയിലെ യുദ്ധവും അസ്ഥിരതയും തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ തകർക്കുന്നതിനും മേഖലയിൽ സംഘർഷം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വ്യാജ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണ് ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും കരാറിലെത്താനായി ഇപ്പോഴും ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.
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