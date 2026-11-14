ഖത്തറിലെ ഫലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് ക്യു.ആർ.സി.എസ്

ഖത്തറിലെ ഫലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് ക്യു.ആർ.സി.എസ്text_fields
ദോഹ: ഗസ്സയിലെ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഖത്തറിൽ അഭയം നൽകിയ ഫലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങളെ ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി (ക്യു.ആർ.സി.എസ്), രാജ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു. ദോഹയിൽ പുനരധിവസിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഫലസ്തീനികൾക്കായി ബ്രിട്ടീഷ് എംബസിയുടെ സഹായത്തോടെ ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി നടപ്പാക്കുന്ന മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും താമസക്കാരുമായുള്ള മാനുഷിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്.
ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റ് റിലീഫ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ബദർ അൽ -സാദ, ഖത്തറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് എംബസി ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡ് ഓഫ് മിഷൻ ഡങ്കൻ ഹിൽ എന്നിവർ സന്ദർശനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. സന്ദർശനവേളയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ താമസക്കാരുമായി സൗഹൃദസംഭാഷണം നടത്തി. ഫലസ്തീനികളെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങൾ അവർ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. സേവന പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളായ ബ്രിട്ടീഷ് എംബസിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി മുഹമ്മദ് ബദർ അൽ-സാദ പറഞ്ഞു. സന്ദർശനവേളയിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ വിവിധ ഉൽപ്പാദന, കരകൗശല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഖത്തറിലെ സ്കൂളുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് -അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
'ഗസ്സയിലെ സംഘർഷം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കുടുംബങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനും, ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും, അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പദ്ധതിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റുമായി ചേർന്ന് ഈ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതായി -ഡങ്കൻ ഹിൽ പറഞ്ഞു. ദുർബലരായ ജനതയെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ബ്രിട്ടനും ഖത്തറിനും ഒന്നിച്ച് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ പങ്കാളിത്തമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെത്തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റ നിരവധി ഫലസ്തീനികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഖത്തർ അഭയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം, കുടിയേറ്റം, അസ്ഥിരത, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നഷ്ടം എന്നിവ മൂലമുണ്ടായ മാനസിക ആഘാതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് എംബസിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റ് ദീർഘകാല പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.