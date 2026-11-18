മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഖത്തർ മാതൃക; റീസൈക്കിൾ ചെയ്തത് രണ്ട് കോടി ടയറുകൾtext_fields
ദോഹ: മാലിന്യം കുറക്കുക, പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ലഘൂകരിക്കുക, ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റി 'സർക്കുലർ ഇക്കോണമി' പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ഖത്തർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വൻ മുന്നേറ്റം. ഉപയോഗ ശൂന്യമായ രണ്ട് കോടിയിലധികം ടയറുകളാണ് 2025 -ൽ രാജ്യത്ത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം, റീസൈക്ലിങ് വ്യവസായങ്ങളിലെ നിക്ഷേപം എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ഈ ഖത്തർ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഉപയോഗ ശൂന്യമായ പഴയ ടയറുകൾ മൂലമുള്ള പരിസ്ഥിതി -മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി സഹകരിച്ച്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയം സമഗ്ര കർമ്മപദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, മന്ത്രാലയം പഴയ ടയറുകൾ പൊടിക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പുകളുടെ എണ്ണം 23 ആയി വർധിപ്പിച്ചു. റീസൈക്ലിങ് വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനായി 2022 ജൂണിൽ മന്ത്രാലയം ടയർ റീസൈക്ലിങ് ഫാക്ടറികളുമായും വർക്ക്ഷോപ്പുകളുമായും കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഇത് മാലിന്യ സംസ്കരണ, പുനരുപയോഗ പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു.
ഇതിനു പുറമേ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 'സീറോ വേസ്റ്റ്' പദ്ധതിയിലൂടെ രാജ്യത്തെ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും നവീകരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മീസൈദിൽ പുതിയ എൻജിനീയേർഡ് സാനിറ്ററി ലാൻഡ്ഫിൽ നിർമ്മാണവും നിലവിലുള്ള ലാൻഡ്ഫില്ലുകളുടെ നവീകരണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.