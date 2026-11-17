സൗഹൃദ ഫുട്ബാൾ മാച്ച് ഇന്ന്; ദക്ഷിണ കൊറിയക്കെതിരെ ഖത്തർ ഇറങ്ങുംtext_fields
ദോഹ: അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി ഖത്തർ ഇന്ന് കരുത്തരായ ദക്ഷിണ കൊറിയക്കെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങും. ആസ്ത്രേലിയയോട് ഏറ്റുവാങ്ങിയ കനത്ത തോൽവിയുടെ നിരാശ മറികടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആതിഥേയർ ഇറങ്ങുന്നത്. അബ്ദുല്ല ബിൻ ഖലീഫ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സൗഹൃദ മാച്ച് പരിശീലകൻ യുലൻ ലോപറ്റെഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണ്ണായകമാണ്.
നിലവിലെ കരാർ കാലാവധിക്ക് ശേഷം സ്പാനിഷ് പരിശീലകൻ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നേക്കില്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2027 ഏപ്രീലിൽ കരാർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 60-കാരനായ ലോപറ്റെഗി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് സ്പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.കരാർ പുതുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലോപറ്റെഗിയും ഖത്തർ ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷനും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.
പ്രമുഖ ടീമുകൾക്കെതിരെയുള്ള സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ ടീമിന്റെ കരുത്ത് അളക്കാനുള്ള പരീക്ഷണമായാണ് ലോപറ്റെഗി കണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ആസ്ത്രേലിയക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ഖത്തർ പരാജയപ്പെട്ടത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയ ഖത്തറിന്റെ പ്രകടനം പ്രതിരോധ നിരയുടെ പോരായ്മകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു.
അതേസമയം, പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ പ്ലേഓഫിലൂടെ ഖത്തറിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ലോപറ്റെഗിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ സമനില നേടിക്കൊണ്ട് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഖത്തറിന്റെ ആദ്യ പോയന്റ് സ്വന്തമാക്കിയതും അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലാണ്. കൂടാതെ, ഗൾഫ് കപ്പിന്റെ സെമിഫൈനൽ വരെ മുന്നേറിയ ഖത്തർ, പിന്നീട് ചാമ്പ്യന്മാരായ സൗദി അറേബ്യയോട് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലാണ് പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്താവുന്നത്.